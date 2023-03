Compleanno 50 anni di Salvini, il duetto al karaoke con Giorgia Meloni, il Video

I due si sono esibiti al microfono intonando La canzone di Marinella, uno dei brani più noti di Fabrizio De Andrè. Ma il video dell'esibizione ha scatenato non poche polemiche, ecco perché

E’ polemica per il video del karaoke di Giorgia Meloni e Matteo Salvini alla festa di compleanno del leader della Lega.

Cosa è successo al compleanno di Salvini

Matteo Salvini e Giorgia Meloni hanno cantato insieme al karaoke, durante la festa a sorpresa organizzata per i 50 anni del leader leghista. Alla festa erano presenti anche Silvio Berlusconi e altri esponenti del mondo politico, tra cui diversi ministri del governo Meloni.

Nella serata di sabato 11 marzo i tre leader della maggioranza – Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi – hanno partecipato a una festa a sorpresa per il cinquantesimo compleanno del segretario della Lega, caduto il 9 marzo.

L’evento si è svolto in un hotel in provincia di Como, alla presenza di un centinaio di invitati.

E’ scoppiata la polemica dopo l’esibizione canora Salvini-Meloni, ecco perché

Non hanno reso omaggio ai morti di Cutro, hanno messo in piedi una patetica messinscena, cambiato gli impegni istituzionali per andare a cantare alla festa di Salvini. Disumanità, cinismo, improvvisazione e spregiudicatezza: questo governo spiegato in pochi gesti. Che vergogna…”, commenta Simona Malpezzi, capogruppo del Pd al Senato.

Il deputato Angelo Bonelli, appena arrivato sulla spiaggia di staccato di Cutro per il corteo per le vittime del naufragio, all’Adnkronos sottolinea: “Salvini e Meloni non sanno cosa è la sobrietà, io mi vergogno per loro. Mentre le bare delle vittime del naufragio sono ancora esposte alla camera ardente loro festeggiano con il karaoke e i video allegri. Sono senza parole”. “Potevano festeggiare in maniera sobria – dice – hanno perso un’occasione per dimostrare di essere persone sobrie. Lo trovo inaccettabile”.

“Non hanno trovato il tempo, perché non hanno voluto, per incontrare i famigliari delle vittime e dei dispersi del naufragio che sono disperati, ma il tempo lo hanno trovato per festeggiare e cantare con tanto di video pubblici”, “dimostrano di non sapere cosa vuol dire avere un comportamento sobrio quando il Paese vive un lutto così profondo” afferma Bonelli.