Geraci annuncia le dimissioni dalla Commissione Antimafia, continuano le indagini

Salvo Geraci, sindaco del Comune di Cerda, attualmente risulta indagato per un presunto "favore". Si dimette dalla Commissione Antimafia

“Mi autosospendo da componente della commissione regionale Antimafia. Lo faccio per senso di responsabilità e per rispetto dell’organismo parlamentare che svolge funzioni importanti che concernono lo studio e l’inchiesta su fatti connessi alla legalità ed alla lotta alla criminalità mafiosa. Per la mia attuale posizione di indagato per fatti che esulano dalla mafia, come risulta dagli atti di due procure, Termini Imerese e Dda Palermo e ribadito dal mio legale avvocato Vincenzo Lo Re, e sebbene non ci siano automatismi per il disimpegno del ruolo di parlamentare membro dell’Antimafia per il quale sono compatibile ai sensi del regolamento approvato dalla stessa, ho ritenuto di autosospendermi per evitare che la strumentalizzazione da parte di qualche ‘sciacallo’ la faccia da padrona rispetto al mio diritto a difendermi”. Lo afferma Salvo Geraci, deputato regionale della Lega e sindaco di Cerda.

Il presidente dell’Antimafia Ars

“Apprezzo il gesto dell’onorevole Geraci di aver assunto autonomamente la decisione di autosospendersi, evitando, così, un imbarazzo complessivo alla commissione regionale Antimafia”. Lo ha detto Antonello Cracolici, presidente della commissione Antimafia all’Ars, commentando il provvedimento preso dal deputato Salvo Geraci, sindaco di Cerda, di autosospendersi dalla stessa commissione.