San Cataldo, intesa Comune-GdF a tutela delle risorse del Pnrr

Siglato nei giorni scorsi dall’Amministrazione di San Cataldo e dalle Fiamme Gialle nissene: l’obiettivo è implementare la reciproca collaborazione per il corretto e puntuale impiego delle risorse

SAN CATALDO (CL) – È stato sottoscritto nei giorni scorsi in Municipio un protocollo d’intesa tra la Guardia di Finanza di Caltanissetta e il Comune con l’obiettivo condiviso di implementare la reciproca collaborazione e garantire un presidio di legalità a tutela del corretto e puntuale impiego delle risorse rivenienti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), il programma nazionale di riforme e investimenti discendente dal Next generation Eu.

Il documento, siglato dal sindaco Gioacchino Comparato e dal comandante provinciale, colonnello Stefano Gesuelli, prevede una stretta collaborazione nell’ambito dei rispettivi fini istituzionali e in attuazione del quadro normativo vigente, allo scopo di consolidare il sistema di prevenzione e contrasto delle condotte lesive degli interessi economici e finanziari del Comune di Caltanissetta, con specifico riguardo agli interventi finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr).

L’intesa protocollare, in linea con il contenuto del Regolamento Ue 241/2021, ove viene prevista, tra l’altro, l’adozione, da parte degli Stati membri beneficiari, di adeguate misure di prevenzione e tutela, consentirà alla Guardia di Finanza di accedere, in maniera rapida ed efficace, a una gran mole di dati, notizie, informazioni che permetteranno di implementare le analisi di contesto già avviate, utili a orientare e rafforzare l’azione di prevenzione, ricerca e repressione degli illeciti economici e finanziari in danno del bilancio del Comune di San Cataldo, dello Stato e dell’Unione europea.

Il sindaco Comparato, ha sottolineato come “l’intesa tra il Comune e la Guardia di Finanza, oltre a essere strategica, rappresenti un ulteriore e solido muro di contrasto a qualsiasi tentativo di infiltrazione criminale nei progetti finanziati dal Pnrr”.

Il comandante provinciale della GdF Gesuelli ha invece evidenziato l’importanza del protocollo, che garantisce un più rapido e aggiornato flusso informativo tra Comune e Fiamme Gialle, per consentire di affinare ancor di più quegli alert di rischio determinanti ai fini dei controlli. Il colonnello Gesuelli ha, inoltre, precisato che l’attività della Guardia di Finanza non rallenterà in alcun modo il dispiegamento delle risorse, ma sarà sempre diretta, d’intesa con il Comune, ad assicurare la corretta destinazione e un più trasparente Impiego delle risorse medesime.

Il protocollo d’intesa sottoscritto rientra nelle attribuzioni relative al ruolo di polizia economico-finanziaria riconosciuto al Corpo della Guardia di Finanza dalle norme nazionali e comunitarie, che richiede un’azione operativa idonea a favorire la compliance, al fine di prevenire potenziali fenomeni fraudolenti, corruttivi o rischi di infiltrazione della criminalità organizzata, anche grazie alla collaborazione con gli Enti a vario titolo coinvolti e con la cittadinanza.