A San Cataldo nasce l’Albo dei volontari animalisti

SAN CATALDO (CL) – È stato approvato con determinazione del dirigente competente del Comune di San Cataldo “l’Albo delle associazioni e dei volontari animalisti”. Lo scopo dell’albo è quello di facilitare, tramite l’iscrizione, l’individuazione dei soggetti con i quali avviare una collaborazione per prendersi cura in modo consono degli animali presenti sul territorio, assicurare il loro benessere e la pacifica convivenza con i cittadini. In particolare, il perno delle attività che porteranno avanti i volontari riguarda la lotta al randagismo attraverso il recupero dei cani abbandonati, la loro sterilizzazione e, quando possibile, l’adozione.

Potrà essere inserito nell’albo qualsiasi volontario lo richieda, in quanto l’iscrizione non prevede nessuna procedura selettiva. L’attività è infatti di volontariato e non prevede un compenso, ma è quindi svolta a titolo gratuito. L’Albo sarà aggiornato ogni sei mesi ed è liberamente consultabile sul sito del Comune di San Cataldo.

I cittadini che vogliano iscriversi all’Albo dovranno possedere i seguenti requisiti: la maggiore età; la cittadinanza italiana o, qualora siano cittadini extra-europei, un regolare permesso di soggiorno in corso di validità; non avere subito condanne o procedimenti penali; non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione o di incompatibilità previste dalla normativa; aver preso visione di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sullo svolgimento del servizio di collaborazione e di aver ritenuto le condizioni tali da consentire l’adesione e che le stesse vengono accettate integralmente e incondizionatamente.

Si richiede ulteriormente di avere tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza, igiene e protezione degli animali, di cui garantisce la piena osservanza; disporre di spazi idonei nella sola ipotesi di disponibilità e collaborazione nel detenere gli animali temporaneamente, previo assenso dell’Amministrazione, o nella fattispecie per la detenzione per il tempo necessario (20 giorni circa) per gli interventi di sterilizzazione presso ambulatori privati dei cani randagi. Si richiede ancora di godere dei diritti civili e politici; di non avere contenziosi con l’Amministrazione comunale; di aver preso atto di quanto disposto dal D.Lgs 196/2003 e di dare quindi il proprio consenso al trattamento dei dati personali. L’inserimento nell’albo è subordinato all’esito positivo dell’esame della completezza della domanda inoltrata

Possono svolgere il servizio di volontariato anche cittadini pensionati per invalidità o diversamente abili: in questi casi il Comune può richiedere una certificazione medica che attesti la compatibilità della condizione di invalidità o inabilità con il servizio da svolgere.

I soggetti aventi i requisiti potranno far pervenire apposita domanda di iscrizione all’albo, debitamente sottoscritta e con allegata copia di un documento valido di riconoscimento, secondo il modello di domanda disponibile. Nella domanda d’iscrizione gli aspiranti volontari possono comunicare la propria disponibilità e idoneità per una o più attività, sulla base dei giorni e orari concordati con il Comune.

I volontari saranno poi chiamati dall’Amministrazione comunale in base alle effettive necessità di intervento. La domanda di iscrizione dovrà essere inoltrata una sola volta, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 31 gennaio ed entro il 31 luglio di ogni anno. Le domande pervenute oltre questo termine verranno, se idonee, inserite nell’albo in fase di aggiornamento.

In caso di perdita di uno dei requisiti richiesti per l’iscrizione all’Albo, l’iscritto viene sospeso fino al perdurare di tale stato. Le domande vanno presentate con una delle seguenti modalità: a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di San Cataldo; tramite posta elettronica certificata all’indirizzo Pec: protocollo@pec.comune.san-cataldo.cl.it.

La domanda di iscrizione dovrà essere sottoscritta dal candidato e alla stessa dovrà essere allegata la copia di un documento di identità personale in corso di validità, entrambi in formato pdf. Sulla base delle istanze pervenute nel termine prescritto, previo controllo delle stesse, verrà costituito l’apposito Albo, elencando i soggetti ammessi in ordine alfabetico.

In caso di gravi negligenze nell’espletamento della collaborazione, l’Ufficio Comunale competente, previa contestazione all’interessato, propone la sospensione e/o la cancellazione dall’Albo. La cancellazione può essere disposta anche su richiesta dell’interessato. È fatta salva la facoltà dell’Amministrazione di verificare quanto dichiarato dai soggetti ammessi all’Albo con l’avvertenza che, in caso di esito negativo dell’accertamento, si procederà alla cancellazione dall’elenco e alla comunicazione alle autorità competenti.