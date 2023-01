San Cataldo, protocollo associazioni dei consumatori-Comune

L’Amministrazione ha promosso la realizzazione di un’intesa per migliorare i servizi resi dal Municipio, attraverso un costante monitoraggio delle risposte offerte ai membri della comunità

SAN CATALDO (CL) – “Innalzare i livelli qualitativi dei servizi resi è un obiettivo primario della nostra Amministrazione. Un obiettivo ambizioso, che richiede tempo e strumenti”. Con queste parole il sindaco Gioacchino Comparato ha annunciato la sigla di un protocollo d’intesa tra Comune, Federconsumatori, UDiCon e Movimento consumatori Sicilia.

“Già la legge 244/2007 – ha spiegato il primo cittadino – valorizza la funzione delle associazioni dei consumatori, riconoscendo alle stesse importanti prerogative che l’Amministrazione comunale di San Cataldo intende assicurare e salvaguardare. Proprio per questo, insieme a Federconsumatori Caltanissetta, UDiCon e Movimento consumatori Sicilia, abbiamo sottoscritto un protocollo di intesa per continuare a migliorare i servizi offerti dal Comune”. Il protocollo è aperto anche a tutte le altre associazioni che vorranno aderire.

In particolare, come sottolineato dal Municipio, rappresentanti dei consumatori ed Ente locale si metterà in atto uno scambio di informazioni sugli standard qualitativi dei servizi, un monitoraggio dei reclami, delle proposte e delle osservazioni dei consumatori. “Le associazioni – ha spiegato Comparato – monitoreranno il rispetto, da parte dell’Ente, di quanto fissato nelle Carte dei servizi, senza sconti o incertezze. Dobbiamo, del resto, lavorare per migliorare le nostre Carte dei servizi e crearne di nuove per quei settori in cui le stesse non sono ancora state formulate. Adeguarle, renderle più efficaci, collegarle al lavoro dei dipendenti comunali ed estenderne l’applicazione, anche in un’ottica di miglioramento dei servizi offerti dal Comune”.

“Pensiamo a un Comune – ha aggiunto il primo cittadino sancataldese – in cui associazioni ed Ente municipale lavorano insieme per eliminare i contenziosi nella gestione dei reclami, per dare risposte ai consumatori. Abbiamo decisamente bisogno di tutto questo. Abbiamo bisogno di rendere sempre più efficiente la macchina comunale, in un’ottica di fattiva collaborazione”.

Le associazioni saranno inoltre chiamate a “bacchettare” il Comune qualora esso non rispetti gli obblighi nei confronti dei cittadini. È stato costituito un tavolo di lavoro permanente con compiti di informazione sui servizi comunali, di assistenza ai cittadini sui reclami da presentare sui disservizi pubblici e ancora su molte attività di supporto e di rilevazione delle criticità dell’agire amministrativo. In poche parole, l’obiettivo è far sì che attraverso le associazioni dei consumatori si realizzi un controllo e un miglioramento costante della macchina amministrativa. Il protocollo è già operativo e il 31 gennaio avrà luogo una riunione per discutere di Carte dei servizi.

“Ringrazio personalmente – ha concluso Comparato – le associazioni dei consumatori che hanno creduto in questo progetto e in particolare per il Movimento consumatori, la delegata Martina Petrantoni; per Federconsumatori Caltanissetta il presidente Michele Scarlata, il vice presidente Carmelo Piazza, il consigliere Elisa Filippazzo; per UDiCon Giuseppe Impaglione, Manuel Bonaffini e Melania Maria Sonia Lombardo”.