San Leone, auto si ribalta al Villaggio Peruzzo: un ferito

Incidente autonomo al Villaggio Peruzzo frazione di San Leone. Un’auto, con a bordo quattro persone, tra cui un bambino, per cause in fase di accertamento si è ribaltata.

Incidente stradale a San Leone, un ferito

Nel sinistro stradale una persona è rimasta ferita ed è stata trasferita all’ospedale di Agrigento per le cure necessarie. Sono stati alcuni passanti a chiamare i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e i Carabinieri che si stanno occupando della dinamica dell’incidente.

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO