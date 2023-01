San Luca-Catania, scoppia il caso Cozza: “Io esonerato? Nessuna comunicazione, mi presenterò in campo”

A poco meno di due ore dal fischio d'inizio della partita contro il Catania, scoppia il caso Francesco Cozza in casa San Luca

Il tecnico di Cariati, esonerato il 13 gennaio dalla società calabrese dopo la sconfitta con la Vibonese e il terz’ultimo posto provvisorio in classifica nel girone I, ha annunciato sui propri canali social che quest’oggi si presenterà ugualmente in campo sul neutro di Locri, non avendo ricevuto alcuna comunicazione formale dal club.

La nota ufficiale di Francesco Cozza

“Per correttezza nei confronti di chi mi segue e mi stima – si legge nella nota dell’allenatore – e soprattutto nei confronti dei tifosi del San Luca che mi hanno sempre manifestato il loro supporto, tengo a precisare che ad oggi, nonostante abbia anche sollecitato per via formale la notifica del provvedimento, non ho ricevuto da parte della società ASD San Luca 1961 alcuna comunicazione ufficiale dell’esonero da loro proclamato esclusivamente sulla pagina FB. Pertanto, salvo ricevere immediata comunicazione, essendo ancora l’allenatore in carica, anche al fine di evitare strumentali contestazioni a mio carico, mi presenterò A TESTA ALTA sul campo di Locri, a dirigere la squadra”.

Manca pochissimo ormai al via della gara contro la capolista Catania, ma in casa San Luca si respira già un’atmosfera tesa e caotica.