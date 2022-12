Catania, torna la “San Silvestro a Mare”: oggi la presentazione della 61esima edizione

Dopo due anni di stop, si torna in acqua il primo giorno dell'anno. Una festa dello sport tra vecchie glorie del nuoto sportivo, appassionati e qualche "sorpresa". Ecco il programma

La spiaggetta di Ognina, a Catania, è colorata di bianco. Tredici gabbiani rendono il quadro dello specchio antistante il Circolo Canottieri Jonica, con l’Etna innevata a fare da capolino, una cartolina da inviare in tutto il mondo.

Le acque gelide sono pronte a riaccogliere gli “eroi” della San Silvestro a mare che ritorna dopo due anni di stop per la pandemia.

La presentazione dell’evento sportivo tanto atteso dopo due anni di stop

Tutto pronto, come sempre. Con i dettagli che saranno rifiniti sino alla partenza delle batterie fissata sabato mattina, alle ore 11. Esserci sarà un atto di fede per quella classica di fine anno che spegnerà sabato le 61 candeline e che vivrà una sorta di rinascita, visto che non era mai saltata dal 1960.

Il presidente della Nuoto Catania, Mario Torrisi, rinnova il suo atto d’amore in conferenza stampa. Era un allievo di Lallo Pennisi, ideatore della corsa e suo punto di riferimento sportivo.

“Un dovere proseguire la tradizione, Catania ama questo straordinario evento. Faremo di tutto per rendere tutto nel migliore speciale”.

Gli organizzatori

A coordinare la parte organizzativa sarà Giusy Malato, un’icona dello sport italiano, medaglia d’oro alle Olimpiadi di Atene con la nazionale di pallanuoto, oggi in forza nello staff tecnico della società catanese e riferimento per molti giovani. Con grande applicazione seguirà tutti i dettagli collaborata da Antonio Aventaggiato, una colonna del movimento natatorio (così lo ha definito Sergio Parisi, presidente della Fin Sicilia) e della San Silvestro.

Come si svolge la “San Silvestro a Mare”

Le batterie sono le classiche (Donne, U17, Diversamente abili, Master e Assoluti) con la possibilità molto concreta che, specie nei master, ci possa essere una suddivisione per classe d’età.

Nella batteria assoluti top secret il parco dei partenti. Mammola è il campione in carica, ma Torrisi della Nuoto Catania è indicato tra i papabili. Vedremo. In quegli 80 metri la storia non è stata mai scontata.

Il programma di “San Silvestro a Mare”

Il vice presidente della Nuoto Catania, Igo La Mantia, illustra il programma sociale della San Silvestro a Mare Sarà presente al Circolo Canottieri Jonica, sin dalle 8, l’associazione “Amici del Garibaldi”, e soprattutto il servizio trasfusionale del Garibaldi centro, con il suo primario Nuccio Sciacca, per la donazione del sangue. Il primo step sarà il prelievo di idoneità alla donazione.

La gara dei “diversabili”

Il professore Salvo Scebba vinse la San Silvestro nel 1976. Tornerà in acqua sabato mattina per accompagnare nella gara dei diversabili la campionessa italiana di nuoto paralimpico Denise Fresta. Rappresenterà il vincitore dell’edizione di 46 anni fa la FourSpa Morgagni Check Point. Una questione di famiglia la San Silvestro per gli Scebba. Aurelio la vinse nel 2006, 30 anni dopo il genitore.

Il presidente regionale della Fin: “Sarà una festa dello sport”

Sarà una festa dello sport che sarà vissuta sino in fondo. Lo assicura anche il presidente regionale della Fin, Sergio Parisi, che vive proprio a Ognina ed è quindi nato con questa straordinaria catanese che ha fatto il giro del mondo, grazie anche al duello con gli ungheresi. Guidati da Geza Garady. Hanno portato i saluti del Circolo, Vittorio Balestrazzi, e il delegato allo sport, Antonio Tarro.

Una festa, dicevamo, alla quale si stanno preparando davvero in tanti. Si punta a superare quota 200, ma non si escludono numeri superiori. Presente anche Francesco Russo Morosoli (Funivia dell’Etna), che ha creduto nella gara e nelle sue straordinarie potenzialità. Non ci resta che viverla.

Nunzio Currenti