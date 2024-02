San Valentino, tutti i film romantici da vedere il 14 febbraio

Tutti i titoli da gustarsi in compagnia del proprio partner in vista di San Valentino: ecco cosa vedere al cinema e in streaming

San Valentino, conclamato giorno della festa degli innamorati, divide da sempre. C’è chi non festeggia perché l’amore non segue la moda e si celebra ogni giorno. C’è chi festeggia perché mai dare per scontato l’essersi trovati, riconosciuti e scelti, soprattutto il 14 febbraio.

Anno dopo anno, San Valentino ha sempre più preso le sembianze di un evento a sfondo commerciale in cui l’amore è il protagonista, ma meglio seguendo cosa le mode e i brand propongono.

A tal proposito, durante la settimana di San Valentino, sono tanti i film che arriveranno al cinema e sulle piatteforme di streaming per omaggiare il sentimento più potente e più desiderato dall’essere umano, ma anche per far sognare gli ultimi romantici con storie a lieto fine.

Ecco perché abbiamo pensato di fornirvi una guida dettagliata sui film che potrete vedere durante la settimana di San Valentino che parlano di incontri, relazioni e hanno sempre il lieto fine. Potevamo scegliere tra una vastità di titoli, ma abbiamo preferito di proporvi solo film usciti nel 2024, quindi inediti.

Prendete appunti!

San Valentino, i film al cinema

Tutti tranne te (Anyone but you)

(Diretto da Will Gluck; nel cast: Glen Powell, Bryan Brown, Alexandra Shipp, Sydney Sweeney e Michelle Hurd)

Bea (Sydney Sweeney) e Ben (Glen Powell) sembrano la coppia perfetta, ma dopo un primo appuntamento fantastico succede qualcosa che spegne la loro infuocata attrazione. Quando si ritrovano inaspettatamente allo stesso matrimonio in Australia, decidono di fingere di essere una coppia, ognuno con uno scopo diverso.

Romeo è Giulietta

(Diretto da Giovanni Veronesi; nel cast: Sergio Castellitto, Pilar Fogliati, Geppi Cucciari, Maurizio Lombardi, Serena De Ferrari e Domenico Diele, Margherita Buy)

Il grande regista teatrale Federico Landi Porrini è alla ricerca dei suoi Romeo e Giulietta per l’opera che dovrebbe consacrare definitivamente il suo prestigio e concludere la sua carriera. Tra le candidate spicca Vittoria che viene però esclusa a causa di un’ombra sul suo passato. Determinata a ottenere comunque un ruolo nello spettacolo e con la complicità della sua amica truccatrice, la giovane attrice decide di ritentare sotto falsa identità, per dimostrare tutto il suo talento. È così che si trasforma in Otto Novembre, si propone per il ruolo di Romeo e ottiene la parte. Non le sembra poi così complicato interpretare qualcun altro, sia sul palco che dietro le quinte, neanche quando il suo fidanzato viene scelto per interpretare il ruolo di Mercuzio. Vestire però i panni di un uomo le consentirà di scoprire molte cose su sé stessa, ma soprattutto sulle persone che la circondano.

Past Lives

(Diretto da Celine Song; nel cast: Greta Lee, Shabier Kirchner, Teo Yoo, John Magaro, Moon Seung-ah, Seung Min Yim, Ji Hye Yoon, Won Young Choi, Ahn Min-Young e Seo Yeon-Woo)

Nora e Hae Sung, due amici d’infanzia profondamente legati, si separano quando la famiglia di Nora emigra dalla Corea del Sud. Due decenni dopo si ritrovano a New York, vivranno una settimana cruciale in cui si confronteranno sul destino, l’amore e le scelte che segnano il corso della vita, in una storia d’amore moderna e struggente.

La natura dell’amore

(Diretto da Monia Chokri; nel cast: Francis-William Rhéaume, Magalie Lépine Blondeau, Pierre-Yves Cardinal e Monia Chokri)

Sophia (Magalie Lépine-Blondeau) e Xavier (François Létourneau) sono una coppia, due professori universitari, colti e borghesi, conducono con una relazione monotona ma equilibrata, di grande condivisione intellettuale ma spenta sulla libido. Tutto cambia all’improvviso quando Sophia, alle prese con i lavori di ristrutturazione della casa in campagna, si imbatte in Sylvain (Pierre-Yves Cardinal) il falegname tutto-fare di zona.

A dire il vero

(Diretto da Nicole Holofcener; nel cast: Julia Louis-Dreyfus, Tobias Menzies, Michaela Watkins, Arian Moayed, Owen Teague, Jeannie Berlin, Amber Tamblyn, David Cross, Zach Cherry, LaTanya Richardson Jackson, Sarah Steele e Bryan Reynoso)

Il matrimonio di lunga data di una scrittrice viene improvvisamente sconvolto quando lei sente suo marito dare la sua onesta reazione al suo ultimo libro.

In streaming

Upgraded – Prime Video

(Diretto da Carlson Young; nel cast: Camila Mendes, Archie Renaux, Thomas Kretschmann, Grégory Montel, Lena Olin e Marisa Tomei)

Ana, aspirante stagista in campo artistico, riceve inaspettatamente un upgrade in prima classe sull’aereo che la porterà a Londra per un viaggio di lavoro dell’ultimo minuto con il suo capo. Mentre cerca di sentirsi a proprio agio nella comodità della cabina di prima classe conosce William, ricco e affascinante, e decide di realizzare una fantasia più a lungo di quanto dovrebbe.

Players – Netflix

(Diretto da Trish Sie; nel cast: Tom Ellis, Gina Rodriguez, Damon Wayans Jr., Liza Koshy, Joel Courtney, Augustus Prew e Brock O’Hurn)

Da molti anni la giornalista sportiva newyorkese Mack (Gina Rodriguez) è in competizione con il suo migliore amico Adam (Damon Wayans Jr.) e i loro collaboratori per creare strategie di abbordaggio vincenti. Nonostante nel corso degli anni abbia portato a innumerevoli avventure di una notte, questo approccio richiede di seguire una serie di rigide regole basilari di cui la principale sancisce che non si può instaurare una relazione da un incontro casuale. Quando perde la testa inaspettatamente per la sua ultima vittima, l’affascinante corrispondente di guerra Nick (Tom Ellis), Mack inizia a rivalutare completamente la propria strategia.

Cinque appuntamenti al buio – Prime Video

(Diretto da Shawn Seet; nel cast: Shuang Hu, Yoson An, Jon Prasida, Desmond Chiam, Ilai Swindells, Tiffany Wong e Renee Lim)

Più concentrata sulla sua attività che sulla ricerca dell’amore, Lia è costretta ad andare a cinque appuntamenti al buio organizzati dalla sua famiglia e dal suo migliore amico dopo che una veggente le ha detto che la sua vita sentimentale e il successo del suo negozio di tè sono intrecciati.

