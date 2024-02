San Valentino, indecisi sul regalo? Ecco alcune idee per fare felici i partner

Non sapete cosa regalare ai propri partner per San Valentino: ecco alcune idee regalo per passare una serata da sogno

San Valentino, la festa degli innamorati. Il 14 febbraio è la giornata delle coppie, la giornata dell’amore per antonomasia. C’è dunque da fare sorprese speciali al proprio partner e, quindi, potrebbe subentrare dell’indecisione sul regalo da fare. Tranquilli, però, perchè abbiamo selezionato per tutti gli indecisi alcune idee perfette per non arrivare a mani vuote al grande appuntamento.

I regali per San Valentino: i fiori

Ovviamente, con i fiori non si sbaglia mai: come tirare un calcio di rigore a porta vuota. Se non sapete quindi cosa regalare e volete scegliere un regalo dell’ultimo minuto via libera ai fiori. Potete sbizzarrirvi con composizioni particolari e ricercate oppure puntare sui classici fiori dell’amore ovvero le rose rosse. Assicuratevi sempre di inserire, insieme ai fiori, anche un biglietto con una dedica d’amore, mai scontata, ma con delle semplici parole che provengano dal cuore. Il successo sarà assicurato.

Opzione viaggio

Anche un viaggio, una fuga d’amore in due è sicuramente un’opzione da non scartare. Scegliete quindi qualcosa che potete facilmente prenotare. Come idee per esperienze potete ovviamente sbizzarrirvi pensando a: escursioni, visite guidate, concerti e mostre, esperienze sportive o d’avventura, ma anche centri benessere, terme oppure un ottimo massaggio di coppia. Un’altra buona idea potrebbe essere anche quella di prenotare una cena in un buon ristorante. Un regalo facile da scegliere all’ultimo minuto e dal risultato garantito per il vostro San Valentino.

Scatola di cioccolatini

Come terza idea, se non sapete cosa scegliere potete optare per la il classico dei classici: la scatola di cioccolatini. Si tratta di un regalo davvero last minute che può essere comprato con pochissimo anticipo e che sicuramente farà felice una persona che ama i cioccolatini e la cioccolata in generale. Anche in questo caso ricordate assolutamente di aggiungere un biglietto scritto da voi. Ricordate, infatti, che la riuscita di un regalo dipende soprattutto da un fattore emotivo piuttosto che materiale, un biglietto di San Valentino scritto bene quindi può davvero fare la differenza.

Il certificato d’amore

Vi piacciono i regali fai da te ma non riuscireste a realizzare niente in tempo per oggi? Fate un certificato d’amore, facilissimo, basta stampare il certificato in una carta pergamena, o anche un semplice foglio a4. Potete scrivere quello che volete, e sarà un regalo apprezzatissimo, adatto per Lui e per Lei.

