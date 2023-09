San Vito Lo Capo, controlli in esercizi commerciali: scoperti 8 lavoratori in nero

Le Fiamme gialle hanno passato al setaccio numerosi esercizi commerciali per verificare il possesso delle licenze da parte dei titolari

Otto lavoratori in nero sono stati scoperti dalla Guardia di finanza a San Vito Lo Capo, nel Trapanese. I finanzieri hanno contestato le previste sanzioni amministrative nei confronti delle imprese coinvolte, procedendo alla segnalazione all’Inps e all’Ispettorato del lavoro per il mancato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore del personale. Le Fiamme gialle hanno passato al setaccio numerosi esercizi commerciali per verificare il possesso delle licenze d’esercizio da parte degli esercenti, delle autorizzazioni amministrative per la somministrazione di alimenti e bevande, la regolare posizione lavorativa del personale impiegato e l’emissione dello scontrino fiscale.

Sanzioni per 24 commercianti

Al termine dei controlli sono stati sanzionati 24 commercianti per la mancata emissione del documento commerciale ai propri clienti, mentre per altri quattro la sanzione è scattata per mancanza della licenza d’esercizio, per il mancato possesso della licenza per la somministrazione di alimenti e bevande e per la vendita di prodotti alcolici. L’attività ispettiva per il contrasto agli illeciti da lavoro, spiegano dal Comando provinciale della Guardia di finanza di Trapani, continuerà nelle prossime settimane, anche in altri settori economici, “a salvaguardia dei diritti dei lavoratori e a tutela dei cittadini onesti”.