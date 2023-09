Autolavaggi poco sicuri e con lavoratori in nero: scattano denunce e sanzioni nell’Agrigentino

Ecco le violazioni riscontrate dai militari dell'Arma in due autolavaggi di Sciacca.

I carabinieri del comando provinciale di Agrigento e del Nucleo Operativo di Sciacca – assieme agli operatori dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro – hanno scoperto grazie a dei controlli degli autolavaggi con lavoratori in nero e violazioni varie.

Sono scattate una serie di multe e i titolari di due ditte sono finiti nei guai.

Autolavaggi irregolari a Sciacca, i controlli

Al termine dei controlli, un 52enne e un 30enne di Sciacca sono stati denunciati per omessa sorveglianza sanitaria, per non avere consegnato i dispositivi di protezione individuale ai lavoratori e mancata formazione e informazione.

Nelle aziende in questione, i carabinieri hanno individuato anche tre lavoratori su 5 ispezionati “in nero“. In seguito agli accertamenti, i militari hanno elevato ammende per un totale di 50.329 euro e sanzioni amministrative per 13.300 euro.

Immagine di repertorio