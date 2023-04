San Vito Lo Capo, il sindaco Peraino ci riprova

Amministrative del 28 e 29 maggio, il primo cittadino: "Mi ricandido per continuare il progetto politico iniziato nel 2018, valorizzare il territorio in un’ottica di sostenibilità ambientale"

SAN VITO LO CAPO (TP) – Il 28 ed il 29 maggio si vota anche a San Vito Lo Capo per il rinnovo del Consiglio comunale. Giuseppe Peraino, attuale Primo Cittadino, ha ufficializzato la sua ricandidatura ed è pronto alla sfida elettorale.

Lo abbiamo contattato telefonicamente: “Mi ricandido a sindaco di Macari, Castelluzzo e San Vito Lo Capo. Mi ricandido per continuare il progetto politico iniziato nel 2018 che ha l’obiettivo di valorizzare il territorio in un’ottica di sostenibilità ambientale e di garantire il benessere a tutti i miei concittadini ed i servizi a coloro che scelgono il nostro territorio per le loro vacanze. San Vito Lo Capo è il terzo polo della Sicilia e rappresenta l’attrattore principale di questa provincia con circa il 40% delle presenze dell’intero hinterland trapanese. In questi tre anni appena trascorsi, perché due sono stati dedicati totalmente alla pandemia, abbiamo messo in campo diverse azioni, intervenendo in primis sul piano urbanistico comunale. A riguardo, avevamo una variante allo strumento urbanistico che prevedeva l’espansione della città con la cementificazione di case su case, quindi siamo intervenuti, rispettando le norme regionali e nazionali, per un minore consumo del suolo. Inoltre, siamo intervenuti anche sull’erosione costiera della spiaggia, capendo che bisognava intervenire sulla causa piuttosto che sugli effetti. Quindi, appena insediato, ho dato incarico all’Università Kore di Enna per realizzare uno studio al fine di collocare delle barriere sott’acqua, ma questo risultava troppo impattante per i fondali sabbiosi. Poi, abbiamo dato l’incarico ad una società di progetti e opere in collaborazione con Enna, riuscendo finalmente a trovare una soluzione nella rimodulazione dei due moli foranei, ovvero accorciare il sopraflutto ed allungare quello di sottoflutto – evidenzio che questo consentirebbe di riequilibrare le correnti di levante e ponente all’interno del porto. Abbiamo bloccato un’azione speculativa sul nostro porto, visto l’interesse di una società che avrebbe voluto trasformalo in un resort, ma ne salvaguardiamo anche il futuro perché si sta redigendo il piano regolatore del porto tramite autorizzazione dell’assessorato regionale Territorio ed Ambiente. Ci siamo attivati anche per un nuovo piano di utilizzo del Demanio Marittimo, prevedendo 17 aree di 1000 metri quadri ciascuna e ricevendo il parere favorevole dell’assessorato regionale Territorio ed Ambiente ed a breve verrà messo a gara. Ancora, abbiamo ottenuto un finanziamento di 2milioni circa per potenziare ed ampliare la rete idrica del centro storico; abbiamo lavorato per migliorare il depuratore comunale che ho trovato in condizioni pessime, investendo circa 600mila euro – sottolineo che siamo in attesa dell’autorizzazione allo scarico e conseguente collaudo; con il finanziamento ottenuto da 3milioni di euro costruiremo un nuovo asilo nido e con un ulteriore 1milione e 500mila euro riqualificheremo le scuole Capuana e Verga, ma con ulteriori quasi 2milioni di euro ottenuti procediamo per la messa in sicurezza idrogeologica della prima Baia della Riserva dello Zingaro e di una parte di monte Monaco; abbiamo lavorato sugli eventi per destagionalizzare il più possibile, non solo cous cous fest, nato nel 1998 quando ero Sindaco, ma anche interessanti eventi in tutti i mesi dell’anno. Viviamo in una realtà in cui il ‘potere’ è nelle mani di tanti e non di pochi, perché qua ogni cittadino è imprenditore di se stesso”.

Per i prossimi cinque anni, Peraino si dice sicuro di volere continuare a lavorare su: “Baia Santa Margherita in primis, in questa fase il progetto non ha ottenuto il finanziamento; nelle vicinanze insiste un’ex casa per anziani ed il nostro obiettivo è quello di utilizzarla per lo sviluppo turistico della zona; ampliamento del depuratore, una volta collaudato; avere un Ccr più grande ed ampliare la nuova rete idrica su tutto il territorio comunale”.

Sul colore politico, Peraino è chiaro: “Noi siamo una lista civica che abbraccia l’intero arco costituzionale, anche perché le belle idee non hanno colore politico. La lista a sostegno è formata da 12 persone, 6 che già fanno parte della ‘prima fase’ e gli altri 6 sono giovani della società civile che hanno condiviso il progetto e ci stanno mettendo la faccia. Alla mia squadra dico sempre che il futuro è dei giovani ed è giusto fare un piccolo sforzo per dare un contributo, affinché questo territorio possa continuare a rappresentare ricchezza senza stravolgimenti delle peculiarità territoriali”.