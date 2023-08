Sanità in provincia, 17 milioni dal Pnrr

Serviranno al potenziamento della rete socio sanitaria nel Distretto n. 52 e nei Comuni di Marsala e Petrosino. Vertice con il commissario Asp, Spera

MARSALA (TP) – Il Sindaco di Marsala, Massimo Grillo, ha programmato d’intesa con il Commissario Straordinario dell’Asp di Trapani Vincenzo Spera una conferenza di servizio per fare il punto sui fondi che il Pnrr ha destinato ai Comuni di Marsala e Petrosino e all’Azienda hanno ottenuto rispettivamente oltre 5 e 12 milioni di euro.

Le risorse serviranno a rivoluzionare il sistema dei servizi territoriali socio-sanitari nel Distretto n. 52.

Il Distretto utilizzerà le somme per il Progetto PiPPI (prevenzione dell’ Istituzionalizzazione) di cui beneficeranno 10 famiglie; per la ristrutturazione di residenza atta a ospitare in appartamenti autonomi 10 anziani; per i servizi sociali domiciliari (125 persone); per la supervisione di persone in difficoltà da parte di assistenti sociali (42 unità); per l’adeguamento di immobili da destinare a persone con disabilità; per percorsi di inclusione socio-lavorativa e per la realizzazione di un centro servizi per persone in condizioni di estrema povertà. Dal canto suo invece i fondi del Pnrr serviranno all’Asp per un la realizzazione di un Ospedale di Comunità, di due Case di comunità e della COT ovvero la Centrale Operativa Territoriale.

“Da parte nostra abbiamo ribadito al Commissario Straordinario la piena disponibilità delle Assistenti sociali del Comune per avviare un’azione congiunta con l’Azienda Sanitaria finalizzata alla trasformazione dell’assistenza sanitaria in socio-sanitaria – precisa Grillo – Inoltre abbiamo ribadito la necessità di istituire una Guardia Medica Turistica in contrada Birgi e all’uopo abbiamo indicato come sede l’immobile della Scuola dell’Infanzia della stessa contrada. Abbiamo richiesto di prevedere una Guardia Medica ad Amabilina da accorpare assieme al Consultorio nella sede dell’immobile destinato a Social Housing la cui ultimazione è prevista nei prossimi mesi. Infine abbiamo auspicato il potenziamento sanitario dell’Ospedale e soprattutto dell’area di emergenza anche attraverso l’utilizzo di medici stranieri”.

Nel circondario marsalese esistono ben quattro Guardie mediche: Marsala centro, Strasatti, Bosco e Petrosino.

E riguardo al Comune di Petrosino è intervenuto il Sindaco Giacomo Anastasi che ha mostrato soddisfazione per la stipula del protocollo che consentirà il potenziamento del Centro materno-infantile nella sede sanitaria di Petrosino.

Da parte sua il Commissario Spera ha spiegato come cambierà il sistema sanitario nel Distretto n. 52. “La Sanità a livello nazionale e dunque anche in provincia sta per cambiare volto grazie ai fondi del Pnrr e dal DM 77- ha precisato il massimo esponente dell’Asp di Trapani. Gli uffici si sono già attivati per avviare la realizzazione di un Ospedale di Comunità e delle Case di Comunità”.

Per quanto riguarda l’Ospedale di Comunità a Marsala esso verrà ubicato all’interno dello stesso nosocomio marsalese con 20 posti letto più 20 che saranno destinati ad accogliere i pazienti ormai non più in acuzie ma comunque bisognosi di cure ospedaliere in attesa di stabilizzazione e successivo trasferimento nelle Case di comunità per la convalescenza. Sempre lo stesso Commissario ha evidenziato che il Distretto dovrà assicurare servizi non più solo sanitari ma socio-sanitari; che si potenzierà l’assistenza degli ammalati cronici a domicilio con conseguenti benefici psicologici e che dal 1° settembre prossimo sarà pienamente operativo nel nosocomio di contrada Cardilla il reparto di Oculista che si propone di assicurare 1500/2000 interventi di cataratta all’anno.

Fra gli interventi anche quelli di Luca Fazio, capo Dipartimento delle cure primarie, che ha sottolineato l’importanza di questa nuova riforma sanitaria e della collaborazione Comune-Asp.

Da parte sua Cesare Ferrari, Direttore del Distretto, ha evidenziato i punti cardine del DM. 77/22; ha fatto presente il lavoro che si sta facendo per ridurre la liste d’attesa per le visite specialistiche soprattutto quelle degli ammalati oncologici. Adesso la “palla” passa ai dirigenti e funzionari dei diversi uffici di Comune e Asp che avranno il compito, attraverso un cronoprogramma, di procedere all’iter per la realizzazione di quanto è emerso nel corso della riunione al palazzo municipale.