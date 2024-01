Sanita siciliana, iniziato countdown per i nuovi manager: ecco i candidati

Tante le criticità cui andranno incontro i professionisti considerate le problematiche del settore

Ancora pochi giorni per le nomine dei manager delle Asp e delle aziende sanitarie siciliane. Da sottolineare che, dal momento che la loro proroga scadrebbe il 31 gennaio, il presidente delle Regione Siciliana, Renato Schifani ha invitato i commissari in carica a svolgere solo la corrente amministrazione. Due gli elenchi di manager: il primo con gli idonei, il secondo con i maggiormente idonei.

Connotazione politica

Riguardo il secondo elenco pare non si possano utilizzare i nomi indicati, con la nomina che si dovrebbe attingere unicamente dal primo elenco, quello degli idonei. Sembra infatti che in nessuna parte del bando sia indicata la selezione doppia per idonei e maggiormente idonei. Ciò che è certo riguardo le nomine è la connotazione politica che caratterizza i due elenchi, con l’inevitabile, eventuale strappo a prescindere degli idonei e dei super big.

L’impegno del governo regionale

“Adottare i provvedimenti di nomina dei direttori generali per le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale tenendo conto di tutti i candidati risultati idonei all’esito della procedura selettiva così come previsto dall’avviso pubblico”. Così si può sintetizzare l’impegno del governo regionale venuto fuori dall’incontro, poco prima però della pausa estiva tra Pippo Laccoto, presidente della commissione Sanità all’ARS con l’assessora Giovanna Volo, Salvatore Iacolino e l’avvocato generale della Regione Giovanni Bologna.

Proposte differenti

Differenti le strade proposte, con Raffaele Lombardo di MPA che indica la via della meritocrazia da una parte e Totò Cuffaro che propone il sorteggio dall’altra. Mossa che non è stata condivisa da nessuno degli alleati del centrodestra. Sarà comunque entro il 31 di gennaio, anche se più voci dicono prima, che si avranno i nuovi manager. A quel punto quindi, anche i partiti avranno ottenuto i loro obiettivi con le loro aspirazioni, per un totale di 18 dirigenti da indicare. Dossier affatto semplice per Schifani e per l’assessore Volo.

Manager in trasferta

Il commissario Vincenzo Spera, che pare lascerà per andare ad altro incarico nel palermitano sarà alla guida dell’ASP9. Difficilmente in provincia c’è stato un manager del territorio, che ne conosce punti di forza e criticità. A parte la breve parentesi con il manager Giovanni Bavetta, di Castelvetrano, poi alla guida dell’azienda c’è sempre stato qualcuno di fuori provincia.

Problemi endemici

Tante le criticità cui andranno incontro i nuovi manager, le endemiche problematiche: mancanza di medici, Pronto Soccorso intasati, reparti monchi, le liste di attesa del 2023 da smaltire, concorsi banditi ai quali non si presenta nessuno o quasi. Infine il problema del provato convenzionato che fa la guerra alla sanità pubblica, guerra pagata sempre con i soldi pubblici.