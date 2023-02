Sanremo 2023, il messaggio di Zelensky: “Ucraina ce la farà, vincitori Festival invitati a Kiev”

A Sanremo 2023 il direttore artistico Amadeus legge il messaggio recapitato da Zelensky al Festival: "Grazie al popolo italiano e ai suoi leader. Un giorno sentirete nostra canzone di vittoria"

Non solo musica nella finalissima del Festival di Sanremo 2023. Nel corso dell’appuntamento conclusivo della kermesse sanremese c’è stato spazio anche per il messaggio che il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, ha voluto mandare all’Italia per fare una riflessione sulla guerra mossa dalla Russia ormai un anno fa e che sta martoriando l’ex Paese sovietico.

Inizialmente, nei giorni scorsi, si era parlato di un videomessaggio con la presenza dello stesso Capo di Stato ucraino, ma il direttore artistico e conduttore Amadeus ha corretto le indiscrezioni recenti, parlando di una lettera scritta.

Amadeus ha letto il messaggio alle 2,13, in ritardo rispetto al programma originario quando era la lettura era prevista per le ore 1,52. Di seguito, il testo, integrale della lettera di Volodymyr Zelensky.

Sanremo 2023, il testo della lettera di Zelensky

“Cari partecipanti, organizzatori e ospiti del Festival, da più di sette decenni il Festival di Sanremo si sente in tutto il mondo. Ogni anno vincono la cultura e l’arte“.

“Sfortunatamente per tutto il tempo della sua esistenza l’umanità non crea solo cose belle. E purtroppo oggi nel mio Paese si sentono spari. Ma l’Ucraina vincerà questa guerra. Ringrazio il popolo italiano e i suoi leader”.

“Auguro successo a tutti i finalisti e dal profondo del mio cuore voglio invitare i vincitori a Kiev, in Ucraina, nel giorno della vittoria, nel giorno della nostra vittoria”.

“Grazie ai nostri difensori, grazie al loro coraggio e invincibilità. Centinaia di canzoni sono state già scritte su questo e ne sentirete una oggi. E sono sicuro che un giorno sentirete la nostra canzone di vittoria“.