Festival di Sanremo 2023, la classifica provvisoria dopo la prima serata

Chi vincerà Sanremo 2023? Ancora troppo presto per dirlo, ma ecco la classifica provvisoria dopo la prima serata e le esibizioni di 14 dei 28 big in gara.

Si è conclusa la prima serata del Festival di Sanremo 2023: ecco la classifica provvisoria e parziale dei primi 14 cantanti che si sono esibiti al Teatro Ariston il 7 febbraio.

Ricordiamo che, nel corso della prima e della seconda serata, a votare è la giuria della sala stampa, divisa in 3 componenti autonome: una per tv e carta stampata, una per la radio e, infine, una per il web.

Chi si è esibito

Come previsto dalla scaletta della prima serata, si sono esibiti 14 cantanti big:

Anna Oxa con “Sali” (Canto dell’anima);

Gianmaria con “Mostro”;

Mr. Rain con “Supereroi”;

Marco Mengoni con “Due vite”;

Ariete con “Mare di guai”;

Ultimo con “Alba”;

Coma_Cose con “L’addio”;

Elodie con “Due”;

Leo Gassmann con “Terzo cuore”;

I Cugini di Campagna con “Lettera 22”;

Gianluca Grignani con “Quando ti manca il fiato”;

Olly con “Polvere”;

Colla Zio con “Non mi va”;

Mara Sattei con “Duemilaminuti”.

Sanremo 2023, la classifica della prima serata

Ecco la classifica provvisoria dopo le prime 14 esibizioni a Sanremo 2023, scelta dalla sala stampa.

Marco Mengoni Elodie Coma_Cose Ultimo Leo Gassmann Mara Sattei Colla Zio Cugini di Campagna Mr. Rain Gianluca Grignani Ariete gIANMARIA Olly Anna Oxa

Immagine di repertorio