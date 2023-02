Sanremo 2023, Coma Cose annunciano: “Ci sposiamo, data non ancora decisa”

L'annuncio del loro matrimonio nel corso della conferenza stampa a Sanremo dove sono in gara al Festival tra i 28 big

I Coma Cose annunciano il loro matrimonio. “Abbiamo deciso di sposarci, un giorno stavamo chiacchierando di matrimonio e io ho detto: cosa ne pensi se ci sposassimo davvero? La proposta l’ho fatta io, poi lui è arrivato con l’anello”, racconta California, pseudonimo di Francesca Mesiano, in conferenza stampa a Sanremo, dove sono in gara tra i 28 big.

“La data? Dopo Sanremo decidiamo”

Fausto Lama ha aggiunto: “Io sono di spirito romantico e ho detto ‘adesso o mai più’, per ora c’è la promessa, quando si placano le acque decidiamo tutto per bene”. “La data non la sappiamo ancora, dopo Sanremo decidiamo”, ha concluso California.