Sanremo 2023, Morandi: “Non posso fare cavolate sennò Amadeus mi tira le orecchie”

Gianni Morandi è pronto a tornare a calcare l’Ariston.

Mancano infatti meno di due mesi all’inizio della 73a edizione del Festival di Sanremo, che vedrà lo storico cantautore italiano affiancare il mattatore Amadeus in conduzione.

“E’ bello ritrovarsi a Sanremo, è bellissimo. L’anno scorso ero in gara e avevo una grande tensione, ero agitato, almeno la prima sera. Quest’anno mi appoggio di più ad Amadeus. Me la godo ma ho capito che è una responsabilità, non posso fare cavolate sennò dopo Amadeus mi tira le orecchie…”, le parole del Gianni Nazionale a “La vita in diretta” su Rai 1.

Morandi lo scorso anno si classificò al terzo posto al Festival con il brano ‘Apri tutte le porte’ composto da Jovanotti.