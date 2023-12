Sanremo 2024, Amadeus svela i Big in gara: ecco l’elenco dei concorrenti

E' arrivato il giorno dell'annuncio dei cantanti in gara al Festival di Sanremo 2024, in programma dal 6 al 10 febbraio del prossimo anno

L’attesa è finita. E’ arrivato il giorno dell’annuncio dei cantanti Big in gara al Festival di Sanremo 2024, in programma dal 6 al 10 febbraio del prossimo anno. Il conduttore e direttore artistico della kermesse canora, Amadeus, ha annunciato al Tg1 l’elenco di 27 artisti che saranno in gara. Il totale dei concorrentI, secondo la modifica al regolamento arrivata nelle ultime ore, è di 30 cantanti. Gli altri 3 arriveranno da Sanremo Giovani.

I concorrenti in gara

Questo l’elenco dei 27 cantanti in gara a Sanremo 2024: Fiorella Mannoia, Geolier, Dargen D’Amico, Emma, Fred De Palma, Angelina Mango, La Sad, Diodato, Il Tre, Renga & Nek, Sangiovanni, Alfa, Il Volo, Alessandra Amoroso, Gazzelle, Negramaro, Irama, Rose Villain, Mahmood, Loredana Bertè, The Kolors, Big Mama, Ghali, Annalisa, Mr Rain, Maninni, Ricchi & Poveri.

La modifica al regolamento

Con una modifica a sorpresa del Regolamento del Festival, Amadeus porta gli artisti in gara a Sanremo 2024 da 26 a 30. “Il numero degli Artisti invitati dal Direttore Artistico, viene variato da 23 (ventitré) a 27 (ventisette). Conseguentemente viene variato anche il numero complessivo di artisti in gara, che – comprensivo dei 3 artisti vincitori di Sanremo Giovani edizione 2023 – passa da 26 (ventisei) a 30 (trenta)”, si legge nella modifica del 3 dicembre.

Amadeus: “Quest’anno più che mai i superospiti sono in gara”

“Ho ricevuto e ascoltato oltre 400 brani, una quantità enorme di proposte che sottolinea ancora una volta l’appeal del Festival per il mercato discografico – commenta Amadeus. La scelta è sempre difficile, ma , mi auguro di ripetere i risultati delle ultime edizioni che hanno visto per mesi i brani di Sanremo in testa alle classifiche di ascolto e di vendita. Quest’anno più che mai i miei super ospiti sono in gara! Viva Sanremo”. Lo ha detto Amadeus dopo aver annunciato i nomi dei 27 Big in gara a Sanremo (cui si aggiungeranno i 3 vincitori di Sanremo Giovani).