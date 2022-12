Sanremo, Chiara Ferragni: “Straordinario affiancare Amadeus e Morandi”

Sui suoi profili social l'influencer ha postato alcune foto che la ritraggono insieme al cantante ed al direttore artistico del Festival

“Grazie per ieri sera, è stato come essere in famiglia con Gianni Morandi e Amadeus. È straordinario affiancare due grandi professionisti ma soprattutto scoprire la vostra grande umanità! Pronti per Sanremo? Io ci sto ancora lavorando”. Così Chiara Ferragni descrive il suo rapporto di lavoro con i due conduttori del prossimo Festival di Sanremo.

L’influencer sul palco dell’Ariston

L’imprenditrice e influencer li affiancherà nelle serate della kermesse canora in programma il prossimo anno. Sui suoi profili social Chiara ha postato alcune foto che la ritraggono insieme al cantante ed al direttore artistico del Festival.

L’annuncio dei big al Tg1

Domani, nel corso del Tg1 delle 13.30, Amadeus svelerà l’elenco dei Big in gara al Festiva 2023, in programma dal 7 all’11 febbraio. A loro si aggiungeranno i primi tre classificati di Sanremo Giovani nella finale del 16 dicembre.