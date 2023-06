Santa Caterina Villarmosa un comune più inclusivo

L’Amministrazione ha annunciato il prossimo avvio del Veliero della solidarietà, un centro aggregativo pensato per migliorare la qualità della vita dei disabili adulti che sono presenti sul territorio

SANTA CATERINA VILLARMOSA (CL) – L’attenzione nei confronti dei più deboli e dei bisognosi è un aspetto molto importante e significativo per identificare Comuni sani ed attenti ai propri cittadini. In questo senso, passi importanti sono stati fatti nei giorni scorsi a Santa Caterina Villarmosa, dove il sindaco Giuseppe Ippolito ha annunciato la nascita del primo centro aggregativo per disabili adulti del comune.

Il Veliero della solidarietà è il nome della struttura, che darà la possibilità alle persone diversamente abili di trascorrere il loro tempo in un luogo protetto, in presenza di personale qualificato in grado di proporre attività di socializzazione e laboratoriali. Oltre a ciò, in contemporanea, sosterrà le famiglie dei cittadini diversamente abili nel difficile compito che giornalmente si trovano ad affrontare, rispettando il diritto alla valorizzazione di ogni essere umano, migliorando la qualità di vita dei caregiver e rendendo la comunità di Santa Caterina Villarmosa degna di essere definita inclusiva.

Il servizio sarà attivato presso il Centro polivalente Guastaferro, ex Colonia in via Francesco Crispi, mediante la modalità dell’accreditamento al Rud (Registro unico distrettuale) degli enti gestori attraverso il sistema dei voucher che prevede la scelta dell’utente dell’Ente gestore che erogherà il servizio, ed è rivolto a soggetti diversamente abili che hanno superato l’età scolare, affetti da disabilità lieve, media e grave. Per l’accesso alla struttura è prevista un’analisi della situazione socio-familiare e ambientale del richiedente, del suo grado di disabilità e della situazione economica (Isee).

“Il Centro – ha dichiarato il sindaco Ippolito – è una tappa fondamentale del programma sociale del nostro percorso politico, ma rappresenta soprattutto una pietra miliare del cammino del nostro paese verso un welfare a servizio delle fasce più indifese della cittadinanza. Anche se il percorso è ancora lungo, grazie al Veliero della solidarietà Santa Caterina è sicuramente un comune più inclusivo”.