Santa Croce Camerina, apre lo sportello del cittadino

Il servizio è ubicato al piano terra di via Carmine 95 e consentirà di avere un contatto diretto con il Comune. Il sindaco Dimartino: “Invitiamo tutti a sfruttare le opportunità offerte”

SANTA CROCE CAMERINA – È stato inaugurato dall’amministrazione comunale lo Sportello del Cittadino. Si tratta di un front office, al servizio della cittadinanza, che consentirà di avere un punto di contatto diretto con i servizi offerti dall’Ente e che sarà ubicato al piano terra di via Carmine 95. Lo sportello ha aperto i battenti proprio in questi giorni e sarà operativo negli stessi orari di apertura degli uffici comunali.

“Un altro punto del nostro programma che si realizza – ha sottolineato il primo cittadino Peppe Dimartino -. Apre ufficialmente lo Sportello del Cittadino. Il Comune di Santa Croce Camerina si apre ancora di più alla cittadinanza, ai suoi bisogni, alle sue esigenze.

I servizi dello Sportello del Cittadino di Santa Croce Camerina

“Infatti – ha aggiunto – lo Sportello del Cittadino rappresenterà un punto di primo approccio in grado di fornire informazioni utili, la modulistica dei vari uffici comunali, i modelli per la segnalazione di disservizi o per i reclami ma non solo. Consentirà anche di supportare gli utenti nella compilazione dei modelli on-line e nella presentazione delle istanze telematiche e, inoltre, vi sarà un apposito sportello per il pagamento dei tributi comunali”.

Accesso rapido e veloce ai servizi del Comune

Lo Sportello del Cittadino consentirà alla cittadinanza di poter avere a disposizione un accesso rapido e veloce ai servizi dell’ente potenziando l’attività di informazione e comunicazione, nonché l’esercizio del diritto di informazione e promuovendo, al contempo, la conoscenza dei servizi offerti dall’ente in particolar modo per ciò che concerne l’online e l’amministrazione digitale.

Il personale dello Sportello dovrà aiutare e assistere l’utenza nelle modalità di accesso on-line per la richiesta di atti, certificazioni e l’invio di istanze telematiche nonché illustrerà il funzionamento degli strumenti digitali. Inoltre il cittadino potrà compilare l’apposita modulistica per segnalazioni e reclami, ricevere informazioni sulla struttura organizzativa del Comune e sull’ubicazione e sugli orari di ricevimento degli uffici.

“All’interno – ha aggiunto il sindaco di Santa Croce Camerina, Peppe Dimartino – ci sarà anche uno spazio per le informazioni turistiche e la promozione del territorio nonché lo sportello InformaGiovani Santa Croce Camerina con la possibilità di ricevere informazioni su bandi di concorso, offerte di lavoro, orientamento e anche supporto nella compilazione di curriculum vitae e lettere di presentazione”.

“Continuiamo ad aprire le porte del Comune ai cittadini nel segno della trasparenza e dell’accessibilità. Invito tutti, quindi – ha concluso il primo cittadino – a visitare lo Sportello del Cittadino e a sfruttare al meglio le opportunità che offre”.