Santa Margherita di Belice, trovato cane carbonizzato e legato con filo di ferro

A Santa Margherita di Belice, nell'agrigentino, è stato rinvenuto lungo una strada secondaria un cane carbonizzato.

Rabbia e disgusto per quanto avvenuto in queste ore a Santa Margherita di Belice. Nel comune dell’agrigentino, infatti, è stato rinvenuto lungo una strada secondaria un cane totalmente carbonizzato con le zampe posteriori legate con un filo di ferro. A denunciare la tragica notizia un’associazione, Oasi Ohana.

“Non sappiamo con esattezza cosa sia accaduto, aspettiamo che siano le Forze dell’Ordine a dircelo ufficialmente. Purtroppo il timore (ripetiamo, è una ipotesi) è che il cane, ancora in vita, sia stato prima bloccato legandolo per i piedi, poi cosparso di liquido infiammabile e successivamente dato alle fiamme” scrivono sulla pagina social ufficiale.

Denuncia in arrivo per il feroce gesto

“Domani mattina andrò a sporgere denuncia contro ignoti – annunciano -. Non so se sia stato l’atroce Arancia Meccanica di alcuni ragazzini o una vendetta di qualcuno a cui il cane possa aver dato fastidio. Spero che in fretta me lo dicano i Carabinieri, in cui ripongo massima fiducia e che sono certa indagheranno senza sosta perché si tratta dell’assassinio di un cane innocente. Temo che questi gesti siano figli del modo in cui il randagismo viene gestito in questo Comune e nelle regioni del Sud in generale: tutte le istituzioni devono sentirsi responsabili di questo assassinio”.