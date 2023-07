Il 29 luglio si celebra Santa Marta, la storia e le preghiere per invocare il suo aiuto

Il 29 luglio la Chiesa Cattolica ricorda Santa Marta, protettrice di casalinghe, domestiche, albergatori, osti e cuochi.

Il 29 luglio la Chiesa Cattolica ricorda Santa Marta, discepola di Gesù Cristo e sorella di Maria e di Lazzaro di Betania. Viene considerata la protettrice di casalinghe, domestiche, albergatori, osti e cuochi.

Santa Marta, la storia e gli episodi di vita

Marta nel Vangelo viene descritta come una donna dedita alle faccende di casa, che si preoccupata di servire Gesù quando egli si presentava come ospite nella sua casa.

La sua figura ritorna in occasione dell’episodio della resurrezione di Lazzaro. Dopo l’Ascensione di Gesù in cielo, Marta venne gettata in mare dagli Giudei, ma riuscì a sopravvivere e raggiunse la città di Marsiglia dove fondò una comunità di vergini.

Morì il 29 luglio 84 – giorno in cui si celebra la sua figura – e il suo culto si diffuse man mano in tutta Europa. Nel 1261 i francescani furono i primi a dedicare una celebrazione liturgica a Santa Marta.

Preghiere di Santa Marta

Di seguito le preghiere per invocare l’aiuto di Santa Marta, tratta dal sito Preghiere per la famiglia.

Con fiducia ci rivolgiamo a te.

Ti confidiamo le nostre difficoltà e sofferenze.

Aiutaci a riconoscere nella nostra esistenza

la presenza luminosa del Signore

come tu l’hai ospitato e servito nella casa di Betania.

Con la tua testimonianza, pregando e operando il bene

hai saputo combattere il male;

aiuta anche noi a respingere ciò che è male,

e tutto ciò che vi conduce.

Aiutaci a vivere i sentimenti e gli atteggiamenti di Gesù

e a rimanere con Lui nell’amore del Padre,

per diventare costruttori di pace e di giustizia,

sempre pronti ad accogliere e soccorrere gli altri.

Proteggi le nostre famiglie,

sostieni il nostro cammino e mantieni ferma

la nostra speranza in Cristo, risurrezione di via.

Amen.

Ammirabile Vergine,

con piena fiducia ricorro a te.

Mi confido a te sperando che mi esaudirai nelle mie

necessità e che mi aiuterai nella mia prova umana.

Ringraziandoti in anticipo ti prometto di divulgare

questa preghiera.

Consolami, ti supplico in tutti i miei bisogni e

difficoltà.

Ricordandomi del profondo gaudio che riempì il

Tuo Cuore all’incontro col Salvatore del mondo

nella tua casa a Betania.

Ti invoco: assistimi come pure i miei cari, affinché

io rimanga in unione con Dio e che io meriti di

Essere esaudito nelle mie necessità, in particolare

nel bisogno che pesa su di me….(dire la grazia che si desidera)

Con piena fiducia ti prego, Tu, mia auditrice: vinci

le difficoltà che mi opprimono come pure hai vinto

il perfido drago che è rimasto vinto sotto il tuo

piede.

Amen.