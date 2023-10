Santa Messa su Rai1 fa tappa in Sicilia: ecco dove e quando

Randazzo in onda su Rai1. Domani alle 10:55 infatti è in programmazione la Santa Messa in diretta dalla Basilica Santa Maria Assunta.

Randazzo in onda su Rai1. Domani, 22 ottobre 2023, alle ore 10:55 infatti è in programmazione la Santa Messa in diretta dalla Basilica Santa Maria Assunta. La celebrazione sarà presieduta dal vescovo Nino Raspanti. Grande emozione per la Santa Messa che sarà così seguita sia personalmente dai fedeli che virtualmente da quanti non possono fisicamente accedere al luogo di culto.