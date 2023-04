Il frigorifero in disuso “reinventato” e trasformato in serra per la droga: un arresto

Il controllo a Santa Teresa Riva e l'arresto del giovane.

Un frigorifero in disuso “reinventato” e trasformato in una serra per la coltivazione di cannabis e droga in generale: è accaduto a Santa Teresa Riva, in provincia di Messina.

A fare la scoperta sono stati i carabinieri della compagnia di Taormina, che il 19 aprile – in seguito a un controllo – hanno arrestato un 29enne del luogo per il reato di coltivazione illecita e possesso di droga.

Serra con droga in un frigorifero in disuso, la scoperta

I militari dell’Aliquota Radiomobile hanno notato il giovane arrestato incontrarsi spesso con persone note ai carabinieri per essere dedite allo spaccio di droga nella zona di Taormina. Sono stati pertanto predisposti servizi di osservazione e pedinamento, in particolare a Santa Teresa di Riva e nei pressi del domicilio del giovane. I carabinieri hanno osservato lì un insolito andirivieni di persone, alcune delle quali uscire con circospezione dall’abitazione osservata.

Nel tardo pomeriggio di ieri, poi, i carabinieri hanno eseguito una perquisizione domiciliare che ha permesso di trovare una serra artigianale realizzata all’interno di un frigorifero in disuso che era stato adibito per la coltivazione di cannabis e allestito con una copertura termica, ventilatori, deumidificatore e persino un impianto automatizzato di irrigazione.

Durante la perquisizione sono stati trovati anche: un manufatto artigianale predisposto per l’essiccazione dello stupefacente, 140 grammi circa di marijuana già essiccata e 8 grammi di hashish, nonché attrezzatura e vario materiale utilizzato per il confezionamento della droga.

Sequestro e arresto

La serra improvvisata, tutto il materiale e la droga (inviata ai carabinieri del R.I.S. di Messina per le analisi di laboratorio) sono stati sottoposti a sequestro. Il giovane pusher è stato arrestato e sottoposto agli arresti domiciliari nella propria abitazione in attesa dell’udienza di convalida.