Sant’Agata 2023, ragazza investita da un furgoncino del Cereo

Nel corso dei festeggiamenti per Sant’Agata a Catania una ragazza di 13 anni è stata investita da un furgoncino del Cereo in via Umberto. Secondo le prime informazioni avrebbe riportato una frattura.

L’associazione Primo Cereo Rinoti ha chiarito in una nota che “l’impatto è stato causato dal furgoncino del Cereo e non dal Cereo stesso. I rappresentanti si sono attivati istantaneamente prestando soccorso e le dovute attenzioni. Lieti di aver già ricevuto notizie rincuoranti dal personale medico e paramedico intervenuto augurano buona guarigione e si scusano per quanto accaduto”.