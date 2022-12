Sant’Agata Li Battiati, dipendente comunale travolta da auto: è grave

Una dipendente comunale è stata travolta in strada da un'auto a Sant'Agata Li Battiati ed è ricoverata in gravi condizioni al Cannizzaro

Lo scorso 23 dicembre una dipendente del comune di Sant’Agata Li Battiati, Graziella Testai, è stata travolta in via Umberto da un’auto mentre attraversava la strada.

Subito soccorsa, Graziella Testai si trova ricoverata in gravi condizioni nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Cannizzaro di Catania.

Laura, la figlia della donna, ha voluto raccontare su Facebook l’incubo in cui è piombata di colpo l’intera famiglia della sfortunata dipendente comunale.

Il messaggio della figlia di Graziella Testai

“La sua e la nostra vita è cambiata in un attimo: nonostante l‘attenzione, nonostante la prudenza, che ha sempre praticato – scrive in un lungo post la ragazza – Noi familiari, decisamente provati dall‘evento, ringraziamo pubblicamente le persone intervenute, apprezziamo la solidarietà che quotidianamente ci dimostrano gli amici, i parenti, i conoscenti, i concittadini, la Parrocchia, l‘Amministrazione Comunale, il Corpo dei Vigili Urbani e l‘Arma dei Carabinieri. Ci siamo sentiti confortati e capiti ma la nostra preghiera ha due richieste: una relativa alla sopravvivenza e alla salute della mamma e l‘altra relativa al fatto che nessuno debba vivere quello che stiamo vivendo noi. Che il nostro paese possa essere più sicuro per le persone che camminano a piedi, che chi guida una vettura, in special modo in un centro urbano, sia più cosciente e consapevole del fatto che in pochi attimi può rovinare la propria vita e quella di tanti altri. Che si capisca che non siamo ‘isole’, ognuno di noi è collegato a qualcun altro: siamo collettività, rispettiamoci. Vi ringrazio per l’attenzione porgendovi, nel senso sopra descritto, i miei ed i nostri Auguri“