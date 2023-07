Calcio volante alla Bruce Lee in spiaggia in Sardegna per una rissa fra turisti e gente del posto

Si sono verificate scene tragicomiche in una spiaggia della Sardegna a causa di una rissa fra turisti che sono approdati in gommone e gente del posto che si trovava lì per fare il bagno

Si sono verificate scene tragicomiche in una spiaggia della Sardegna a causa di una rissa fra turisti che sono approdati in gommone e gente del posto che si trovava lì per fare il bagno. Tra le scintille scoppiate un uomo ha eseguito, mettendolo a segno, un colpo volante dei migliori manuali di karate, probabilmente.

Il motivo della rissa

Dal video, pubblicato su TikTok e che sta spopolando sul web, si vede un gommone – probabilmente che fa da supporto a uno yacht – approdare sulla spiaggia per far salire a bordo una donna. Tuttavia per la vicinanza dell’imbarcazione si crea il malcontento fra i bagnanti e così nasce un diverbio tra una donna e un uomo che è sceso dal gommone, un turista.

A un certo punto interviene un terzo soggetto che mette a segno un colpo da film, ma poi si scoprirà avere un legame particolare con la donna della discussione.