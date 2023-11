Sassaiola contro abitazione, un anziano ferito nell’Agrigentino: scatta la denuncia

Serata da incubo ad Halloween: sassi contro casa a Santa Margherita Belice, petardi lanciati contro dei passanti a Menfi.

Notte di Halloween letteralmente “da incubo” quella vissuta da un anziano residente in via Crispi a Santa Margherita Belice, in provincia di Agrigento, dove un gruppo di giovani vandali ha preso di mira la sua abitazione.

La denuncia dell’uomo

Secondo la ricostruzione dei fatti, la baby gang avrebbe lanciato delle pietre all’indirizzo del portone e di una finestra. L’uomo sarebbe anche rimasto ferito dopo essere stato raggiunto da uno dei sassi scagliati contro la casa.

L’uomo ha provveduto a denunciare l’accaduto ai carabinieri della locale stazione, con i militari che hanno prontamente avviato le indagini per riuscire a identificare gli autori della sassaiola.

Momenti di confusione si sono vissuti ad Halloween anche nella cittadina di Menfi, dove alcuni giovani avrebbero lanciato dei petardi in piazza tra i piedi dei passanti.