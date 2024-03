Saturnia, presentato il nuovo tecnico Placì: “Vogliamo lottare al vertice in A2”

Inizia con largo anticipo la stagione 2024-2025 della Saturnia Acicastello: presentato il nuovo allenatore Camillo Placì

E’ iniziata ufficialmente oggi, con largo anticipo, la nuova stagione 2024-2025 della Saturnia Acicastello. Dopo la prestigiosa esperienza dello scorso campionato in SuperLega, culminata con l’amara retrocessione in Serie A2, il club del presidente Luigi Pulvirenti è pronto già al rilancio, voglioso di riconquistarsi subito un posto nell’èlite della pallavolo tricolore.

All’interno della sala stampa del PalaCatania di Corso Indipendenza, si è tenuta questa mattina la conferenza di presentazione del nuovo coach dei biancoblù, Camillo Placì. Un tecnico per cui non servono presentazioni, considerando la straordinaria carriera e il prestigio acquisito anche e soprattutto a livello internazionale. L’allenatore nativo di Specchia si è mostrato carico nonchè voglioso di iniziare la sua avventura ai piedi del vulcano, lasciando intendere di stare già lavorando con la società alla costruzione di una rosa importante – già annunciate le riconferme dei due schiacciatori Javad Manavi e Luka Basic – in grado di competere per le posizioni di vertice in cadetteria.

Luigi Pulvirenti: “Vogliamo riconquistare la SuperLega”

A fare gli onori di casa c’ha pensato ovviamente il numero 1 della compagine castellese, ossia il presidente Luigi Pulvirenti, che ha chiarito sin da subito quale sarà l’obiettivo della Saturnia nel prossimo campionato di Serie A2: “Dopo la chiusura del campionato, abbiamo deciso di iniziare la programmazione della nuova stagione con largo anticipo. Quella 2024-2025 dovrà essere la stagione del nostro ritorno in SuperLega. Il passato torneo non si è concluso come speravamo, accettiamo la retrocessione ed è giusto ripartire da un dato sportivo che non ci ha premiato senza attaccarci agli alibi che non fanno parte del modo di essere della nostra società. Come club la partecipazione alla SuperLega ci è servita per alzare di livello il nostro progetto e per farci acquisire la consapevolezza che possiamo lottare nel campionato che tutti quanti ritengono il più bello e difficile al mondo. Abbiamo ricevuto dalla Lega feedback positivi sulla nostra esperienza nel massimo torneo: adesso abbiamo una voglia enorme di ritornarci, lo merita anche il pubblico che ci è stato sempre accanto pure nei momenti peggiori. A chi ci segue diamo appuntamento al 9 ottobre, data d’inizio della A2: in questi mesi lavoreremo alacremente per farci trovare pronti”.

Camillo Placì: “Già a lavoro per allestire una squadra competitiva”

Protagonista della conferenza, tuttavia, è stato Camillo Placì. Sarà lui, tecnico di fama internazionale, a dover guidare la Saturnia Acicastello verso la scalata alla SuperLega: “Sono qui grazie al presidente Pulvirenti e al direttore D’Angelo che mi hanno coinvolto in un progetto importante che prevede la costruzione di una squadra forte e il raggiungimento della promozione in Superlega. Vengo in Sicilia molto volentieri, è una regione che ho sempre amato anche venendoci da avversario: sono contento di partecipare a un progetto vincente al Sud. Ho l’entusiasmo di un giovane allenatore, voglioso di lavorare con una bella squadra e una società che ha entusiasmo: speriamo di raggiungere i risultati che tutti si aspettano dalla Saturnia. La squadra? Stiamo già lavorando per comporre una formazione di alto livello, abbiamo dei nomi importanti già in mente per i quali cui però dovremo fare i conti con la concorrenza di club di categoria superiore. Manavi? Sta seguendo regolarmente il programma di riabilitazione atletica e tecnica: la riconferma è un segno che riteniamo possa essere pronto per la nuova stagione”.

(Foto: Pagina Facebook Saturnia Acicastello)

