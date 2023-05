Saverio Continella è il nuovo Ad della Banca agricola popolare di Ragusa

L’assemblea della Banca agricola popolare di Ragusa, il più grande istituto a carattere regionale in Sicilia, ha approvato il bilancio d’esercizio 2022 che ha registrato risultati positivi come il miglior utile netto degli ultimi 10 anni pari a 22,7 milioni di euro. Risultati lusinghieri, dunque, in quanto a crescita e qualità. L’assemblea, a cui hanno preso parte quasi 3.000 soci, ha inoltre determinato in 11 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2023-2025.

Arturo Schininà è stato eletto quale presidente, Antonella Leggio come vice presidente e Saverio Continella nel ruolo di amministratore delegato. Entrano a far parte del rinnovato Consiglio d’amministrazione anche Paolo Bonaccorso, Gaetano Cartia, Angelo Firrito, Gaetana Iacono, Raimondo Maggiore, Daniele Manenti, Adriana Puglisi e Alessia Tricomi. Nella medesima occasione è stato nominato anche il Collegio dei sindaci. L’organismo, che come il Cda rimarrà in carica sino all’approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2025, è composto da: Giorgio Sangiorgio (presidente e sindaco effettivo), Carmelo Frasca e Maria Ausilia Scapellato (sindaci effettivi), Paolo Battaglia e Lucia Ciarcià (sindaci supplenti).