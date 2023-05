Aggressione all’autista del bus: dure reazioni della politica

Il duro commento del candidato sindaco dopo l'ennesimo episodio di violenza nel capoluogo etneo.

Gabriele Savoca, avvocato 31enne, il candidato sindaco di “Sud Chiama Nord” per la città di Catania, commenta l’aggressione all’autista di Amts.

La notizia dell’ennesimo atto di violenza nel capoluogo etneo, ancora una volta ai danni di un lavoratore, ha destato particolare rabbia nel candidato presentato da Cateno De Luca. Ecco il contenuto del suo post su Facebook.

“Catania è un Far West dove un onesto lavoratore può rischiare la vita in pieno centro. Denunciamo la carenza di controllo del territorio, sebbene non manchi l’impegno delle forze dell’ordine. Ma la città è senza risorse per la sicurezza e succede da anni. Siamo vicini al lavoratore a cui va tutta la nostra solidarietà”, scrive Savoca in un post su Facebook.

“Lavorare non deve essere un atto eroico, ma bensì la normalità che questa città ha perduto da tempo”, conclude.

Le parole dell’ex sindaco

“Una vile aggressione, fuori da qualsiasi logica, che ha avuto come vittima una persona che compiva il suo dovere. Un atto, anche se commesso questa volta da una persona evidentemente instabile di mente, di una gravità inaudita di per sé ma anche perché si inserisce in un quadro allarmante di mancanza di sicurezza nella nostra Città. Gli autisti dell’Amts, come i Vigili urbani, come altri operatori della pubblica amministrazione, sono spesso la frontiera avanzata delle istituzioni, impegnati sia per fare rispettare le norme sia per offrire servizi alla cittadinanza e vanno tutelati al massimo dalle amministrazioni e dalle istituzioni”. Così Enzo Bianco commentando l’aggressione subita dall’autista dell’Amts questa mattina in corso Sicilia.

“Questi inaccettabili episodi – prosegue Bianco – devono fare riflettere su come sia necessario l’impegno, la collaborazione e la solidarietà di tutte le forze sane delle città. Non possiamo accettare una tale degenerazione, bisogna attivarsi affinchè non accadano più altri casi simili. Un plauso va ai passeggeri che con forte senso civico hanno aiutato l’autista e alle Forze dell’Ordine che hanno tempestivamente assicurato alla Giustizia l’autore di questo atto folle e criminale. In questi ultimi anni Catania ha fatto passi indietro in tutti i settori e in particolare in quello della legalità e della sicurezza. Dobbiamo impegnarci tutti, noi forze attive e positive della Città, per vincere questa fondamentale sfida e garantire il buon futuro di Catania e dei Catanesi”.

Immagine di repertorio