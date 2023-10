“Hanno fatto sbarcare migranti a Lampedusa”, arrestati tre presunti scafisti

Gli agenti hanno arrestato tre egiziani a Lampedusa, ritenuti responsabili di essere gli scafisti dei migranti arrivati nell'isola.

Gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Agrigento hanno arrestato tre cittadini egiziani, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere firmata dal Giudice per le indagini preliminari su richiesta della Procura.

Le accuse

Le persone fermate in queste ore dai poliziotti sono ritenuti responsabili dell’ipotesi di reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. In particolare, avrebbero condotto un barchino e reso possibile lo sbarco di migranti sull’isola siciliana.

I tre presunti scafisti verranno quindi trasferiti dall’hotspot di contrada Imbriacola di Lampedusa al carcere “Pasquale Di Lorenzo” di Agrigento.