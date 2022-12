La scacciata dei record nel Catanese, ben 17 metri di bontà – FOTO

L'hanno realizzata ad Adrano ed è caratterizzata da una lunghezza (e una bontà) da record: presentata la scacciata con i broccoli neri di Ristoworld Italy.

Scacciata da record ad Adrano, in provincia di Catania: buona, con i broccoli neri e lunga ben 17 metri. A “firmare” questo capolavoro siciliano, pubblicizzato sui social, è Ristoworld Italy.

Alla degustazione erano presenti numerosi cittadini, curiosi (e golosi) e anche il sindaco di Adrano Fabio Mancuso.

La scacciata da record ad Adrano, 17 metri di bontà

La scacciata (o schiacciata, che dirsi voglia) è stata presentata ad Adrano ieri. Come già accennato, tra i presenti c’era anche il primo cittadino di Adrano per “aprire le danze” e partecipare al momento di degustazione. Gli ingredienti presenti nella gustosa (e lunghissima) creazione culinaria? Broccoli neri di Adrano, olive, salsiccia e l’immancabile tuma. Il segreto? Tanto amore, quello dei cuochi che hanno dato vita alla scacciata e quello di coloro che hanno avuto l’onore di gustarla.

Chi ha collaborato alla realizzazione di uno dei piatti siciliani più amati e tradizionali nel periodo delle Feste di Natale parla di un’altra “scommessa vinta“. Sui social, il team di Ristoworld Italy ha pubblicato una foto della squadra che ha reso questa bontà possibile. Una squadra sicuramente fiera di aver ottenuto un record che non può non essere un grande vanto per l’intera Sicilia.

Fonte immagine: Facebook – Agata Consoli