Scade 18 App, ma arrivano due nuove carte a sostituirlo: come funzionano, requisiti e cifre

Sono entrambe cumulabili e, per poterne usufruire, bisogna fare domanda entro il 30 giugno 2024 sul sito dedicato

Il 30 aprile 2024 scade ufficialmente il bonus cultura giovani, più semplicemente conosciuto come 18 App. Una misura in vigore da tempo e molto gettonata dai ragazzi, che ha permesso a chi ha compiuto 18 anni nel 2023 di utilizzare fino a 500 euro per l’acquisto di materiale o servizi culturali (libri, pc, tablet, ingressi al cinema, teatro, corsi di lingua, attività sociali).

Tuttavia, questa agevolazione sarà ufficialmente chiusa a partire dal primo maggio, con la possibilità di utilizzare i voucher fino al giorno di scadenza comunicato dall’Ente predisposto per questa misura. Tuttavia, anche se questo bonus scomparirà in maniera ufficiale, sarà rimpiazzato da due manovre dagli obiettivi analoghi. Parliamo delle due iniziative pensate per i ragazzi che non avranno più accesso a 18 App: la Carta della cultura giovani e la Carta del Merito. Lo scopo di entrambe le Carte è lo stesso del bonus cultura giovani: queste, si potranno infatti utilizzare per acquistare servizi e beni legati alla cultura, all’arte, alla musica e alla letteratura.

Carta della cultura giovani: cos’è, come funziona e requisiti

Tra le iniziative lanciate dal governo Meloni per sostituire 18 App (bonus cultura giovani) c’è la cosiddetta Carta della cultura giovani. Dal valore di 500 euro, questa sarà riconosciuta per chi è residente in Italia (anche per chi ha il permesso di soggiorno in corso di validità) ed è nato nel 2005. Per poterne usufruire, inoltre, bisogna possedere alcuni requisiti:

Aver compiuto 18 anni lo scorso anno

Rientrare in un nucleo familiare che non supere il valore ISEE pari a 35.000 euro.

Carta del Merito: cos’è, come funziona e requisiti

La Carta del Merito, anche questa dal valore di 500 euro, nasce per chi possiede dei requisiti diversi dalla Carta della cultura giovani. Per rientrare in questa agevolazione, infatti, bisogna possedere:

Diploma finale di scuola secondaria di secondo grado ottenendo 100 o 100 e lode entro un anno dal compimento dei 19 anni.

entro un anno dal compimento dei 19 anni. Residenza in Italia o permesso di soggiorno in corso di validità;

Scadenze e come fare domanda

La Carta della cultura giovani e la Carta del Merito, sono manovre introdotte dal governo Meloni con la Legge di Bilancio 2023. Sono entrambe cumulabili e, per poterne usufruire, bisogna fare domanda entro il 30 giugno 2024 sul sito dedicato (cartegiovani.cultura.gov.it), accedendo tramite lo SPID. I benefici si potranno invece ottenere fino alla fine dell’anno in corrente.