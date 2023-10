Scavalca parapetto ponte e minaccia di lanciarsi, 17enne salvata dai carabinieri

Soccorsa dai sanitari del 118, la minorenne, spaventata, ma in buone condizioni di salute, è stata trasportata in ospedale

I carabinieri della Stazione di Malalbergo e Altedo hanno salvato una 17enne che voleva lanciarsi dal ponte della strada statale 64 Porrettana che attraversa il Fiume Reno. È successo alle 17:34 di ieri, quando i Carabinieri della Centrale Operativa di Molinella hanno ricevuto la telefonata di un cittadino preoccupato per una ragazzina che aveva scavalcato il parapetto del ponte.

L’intervento dei carabinieri

I militari, una volta giunti sul posto, si sono avvicinati lentamente e quando la ragazzina li ha visti, gli ha detto che voleva morire a causa di una delusione d’amore. A quel punto, i militari hanno avviato un dialogo con la giovane per distoglierla dalla volontà di suicidarsi e sono riusciti ad afferrarla e a trarla in salvo. Soccorsa dai sanitari del 118, la minorenne, spaventata, ma in buone condizioni di salute, è stata trasportata in ospedale per ulteriori accertamenti.