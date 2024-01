Scherzo di cattivo gusto al Cutelli: “Denise era chiusa qui”, la reazione di Piera Maggio

Un video sul presunto ritrovamento di Denise Pipitone, bimba scomparsa a Mazara del Vallo nel 2004, fa indignare il web.

Un video sul presunto ritrovamento di Denise Pipitone, bimba scomparsa a Mazara del Vallo nel 2004, ha fatto indignare il web e non solo. Due studentesse del liceo Cutelli di Catania hanno pubblicato su Youtube un filmato inscenando il fatto. Nello specifico raccontano che si trovasse in uno sgabuzzino della scuola, e lì era rimasta rinchiusa per 19 anni. Un’alunna ha simulato di essere Denise e l’altra la giornalista che scopre il caso. La scenetta è stata rimossa dalla piattaforma. Nella didascalia del video si leggeva la scritta “RITROVATA DENISE PIPITONE AL CUTELLI MARIO. NO CLICKBAIT”.

Mamma di Denise: “Seri provvedimenti”

Piera Maggio, la madre di Denise Pipitone, ha condannato tramite i social quanto accaduto. “Si dovrebbero vergognare – ha scritto la mamma di Denise -. L’auspicio è che vengano presi giusti e seri provvedimenti. Non tutto infatti può diventare un gioco”.