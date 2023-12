Schianto auto-scooter nell’Agrigentino: tre feriti

Grave uno dei due giovani a bordo del mezzo a due ruote

Uno schianto, tra una Fiat Punto e uno scooter è la causa del ferimento di tre persone lungo la strada statale 115, nei pressi del Villaggio Bellavista a Porto Empedocle nell’agrigentino. Ancora da accertare il motivo dello scontro che ha coinvolto una donna alla guida dell’utilitaria e due giovani extracomunitari.

Elisoccorso in azione

Ad uscire maggiormente malconci sono stati i due a bordo dello scooter, con uno dei ragazzi che ha riportato gravi traumi sparsi sul corpo. E’ in corso il suo trasferimento all’ospedale di Agrigento dove lo attende un elisoccorso che lo trasporterà in altra struttura sanitaria. Meno gravi gli altri due feriti, entrambi trasferiti al nosocomio per le cure mediche del caso. Le loro condizioni non desterebbero preoccupazioni.