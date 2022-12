Il governatore Schifani riceve il generale Castello e ringrazia l’Arma per l’impegno nel territorio

Il governatore Schifani riceve il comandante della Legione Carabinieri "Sicilia" in visita ufficiale a Palazzo d'Orléans.

Il presidente della Regione, Renato Schifani, ha ricevuto oggi in visita ufficiale a Palazzo d’Orléans il generale di brigata Rosario Castello, comandante della Legione Carabinieri “Sicilia”.

Un incontro cordiale con scambio di auguri in vista delle prossime festività natalizie.

Schifani riceve il generale Castello

Dall’incontro è emerso “il costante impegno da parte della Regione nei confronti dell’Arma, per garantire la riqualificazione e il recupero di caserme e strutture che costituiscono un irrinunciabile presidio di legalità sul territorio regionale”, ha sottolineato il presidente.

Schifani ha ribadito la “disponibilità del Governo regionale e dell’intera amministrazione a continuare a garantire una leale collaborazione fra istituzioni”. Poi, ha ringraziato l’Arma “per l’impegno e il controllo del territorio che profonde nell’Isola”.

Il generale Castello ha espresso apprezzamento nei confronti del Governo regionale per gli interventi infrastrutturali in corso d’opera, in particolare quelli che riguardano la riqualificazione dell’ex ospedale militare di Palermo e di due ex ospedali di Catania in fase di acquisizione e destinati al recupero.

Il presidente si è intrattenuto a lungo con l’alto ufficiale e al termine del colloquio ha offerto in dono al generale il crest con i simboli della Regione Siciliana e ricevuto lo storico calendario dell’Arma 2023 dedicato al tema della natura e della tutela ambientale.