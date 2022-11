Schifani su Lukoil: “Non posiamo permetterci crisi indotto da 5mila dipendenti”

Lo ha detto il Presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, parlando con i giornalisti all'Ars

“Tavolo crisi Lukoil? Abbiamo iniziato un percorso con il ministro Adolfo Urso e sono fiducioso che il tavolo di crisi sia stato opportuno sotto il profilo temporale per non arrivare impreparati a quella che potrebbe essere la crisi di un indotto che ha 5000 dipendenti. Non possiamo permettercelo”. Lo ha detto il Presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, parlando con i giornalisti all’Ars.