Sciacca: ampliamento del Centro di raccolta di contrada Perriera

Secondo cronoprogramma i lavori si dovrebbero concludere entro il prossimo ottobre. Per il sito un investimento di 436 mila euro finanziati grazie alle risorse del Po Fesr Sicilia 2014/2020

Mantenere il territorio pulito, garantire a cittadini e turisti un adeguato decoro urbano e tutelare l’ambiente per le generazioni future, assicurando servizi utili a consentire quanto appena descritto. È questo l’obiettivo dell’Amministrazione comunale di Sciacca, un traguardo che l’Esecutivo comunale vuole raggiungere anche grazie all’ampliamento dell’isola ecologica situata in contrada Perriera.

Nei giorni scorsi è stato l’assessore comunale all’Ambiente, Salvino Patti, a fare un punto sui lavori attualmente in corso e sul cronoprogramma concordato da Comune e ditta esecutrice dei lavori. Gli interventi, come sottolineato dal rappresentante della Giunta retta dal Sindaco Fabio Termine “termineranno entro il mese di ottobre e prevedono la realizzazione di una nuova area adiacente a quella esistente, dove verranno realizzate tutte le nuove infrastrutture che permetteranno di aumentare la capienza del Centro comunale di raccolta, oltre a una migliore fruizione da parte di tutti gli utenti”.

I fondi utilizzati per realizzare l’intervento in questione sono quelli del Po Fesr Sicilia 2014/2020 e il finanziamento destinato al Comune di Sciacca ammonta complessivamente a 436.802,28 euro. L’iter è stato seguito dagli uffici del IV Settore Lavori pubblici e in particolare dal vice sindaco e assessore Gianluca Fisco, che ha portato avanti quanto avviato precedentemente.

Il Comune, in quanto istituzione, deve fare la propria parte per fornire alla Comunità tutti gli strumenti utili a gestire nel migliore dei modi i rifiuti, ma è evidente che anche i cittadini devono fare la propria parte. Ma questo troppo spesso sono avviene. “Sono purtroppo ripresi durante la stagione estiva – ha evidenziato ancora l’assessore Salvino Patti – gli episodi di abbandono durante i giorni e gli orari di chiusura. Dopo l’apertura pomeridiana e l’installazione dei nuovi pali di illuminazione adesso verranno avviate le attività di controllo e repressione”.

Tra le iniziative intraprese per arginare gli “zozzoni” anche un potenziamento dell’impianto di sorveglianza, con l’obiettivo di non vanificare il lavoro diligente dei cittadini perbene, che continuano a rispettare le regole di conferimento.