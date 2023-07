Sciacca, favorire lo sviluppo dell’imprenditoria locale

L’obiettivo dell’intesa firmata da Comune di Sciacca e Confcommercio provinciale: una collaborazione per salvaguardare i contesti produttivi che assorbono le esigenze occupazionali del comprensorio

SCIACCA (AG) – Comune e Confcommercio Agrigento hanno sottoscritto un protocollo d’intesa per l’avvio di un servizio dedicato alle imprese, alle attività commerciali e a tutti i cittadini che vogliono avviare un’azienda.

Nel corso di un incontro che si è svolto in Sala Giunta, si è dato avvio a una collaborazione in materia di supporto informativo e di accompagnamento sul “Fare impresa”. Presenti gli assessori al Commercio Agnese Sinagra e all’Annona Valeria Gullotta e, in rappresentanza di Confcommercio Agrigento, il presidente Giuseppe Caruana, il presidente del Gruppo giovani imprenditori Giuseppe Castellano, il direttore provinciale Antonio Giardina e una delegazione comunale dell’associazione.

“Sappiamo bene – ha detto Caruana – quanto oggi sia a rischio la sopravvivenza di molte attività che costituiscono un presidio da tutelare e salvaguardare, contesti produttivi che assorbono le esigenze occupazionali del territorio, che garantiscono servizi e che custodiscono l’identità del territorio. Nel voler dare un contributo fattivo a favore di chi quotidianamente investe tutto sé stesso nella propria attività e nel nostro territorio, abbiamo deciso di mettere a disposizione ciò che quotidianamente facciamo e per questo ringraziamo l’Amministrazione comunale, e nello specifico l’assessore Agnese Sinagra, che ha positivamente accolto e fatta propria l’idea di avviare questa collaborazione”.

“Siamo contenti – ha aggiunto Castellano – che sia stato sottoscritto il protocollo grazie al quale lo Sportello impresa viene messo a disposizione di chiunque voglia richiedere competenze verticali sull’avvio di nuove attività o su check-up impresa o necessiti di supporto nei rapporti con la Pubblica amministrazione. Ringrazio l’assessora Agnese Sinagra e tutta l’Amministrazione comunale per aver voluto sposare il progetto. Il Gruppo che mi onoro di rappresentare ha fortemente voluto che si realizzasse questo progetto e siamo certi che l’avvio di questa forma di collaborazione in ogni singolo comune della nostra provincia, che lo vorrà, saprà dare un buon contributo, soprattutto a tutti quei giovani che decidono di rimane e investire”.

“L’Amministrazione comunale – ha concluso l’assessore dell’Esecutivo saccense, Sinagra – crede in questa iniziativa e, in collaborazione con Confcommercio, si impegnerà a portare avanti ogni azione utile affinché raggiunga il suo importante obiettivo: quello di fornire supporto e sostegno a chi vuole fare impresa e investire con più fiducia nel nostro territorio, rafforzando il nostro tessuto imprenditoriale”.