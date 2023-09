A Sciacca un progetto per la valorizzazione degli ulivi secolari

Iniziativa del Comune di Sciacca pensata all’interno delle attività promosse come rappresentante dell’Associazione nazionale città dell’olio

SCIACCA (AG) – Il Comune, socio dell’Associazione nazionale città dell’olio, sta avviando un progetto di ricerca e di valorizzazione degli ulivi secolari presenti nel territorio. Ad annunciarlo è stato l’assessore alle Attività produttive e alla Promozione strategica del territorio Francesco Dimino, che ha annunciato la pubblicazione di un apposito avviso pubblico.

“Gli ulivi secolari – ha affermato l’assessore Dimino – rappresentano un patrimonio storico, culturale e ambientale di inestimabile valore. Ed è per tale motivo che si intende preservarli, mapparli, studiarli per garantirne la tutela e la valorizzazione, attraverso la collaborazione con l’Università degli Studi di Palermo”.

L’Associazione nazionale città dell’olio venne fondata a Larino (Campobasso) nel dicembre 1994 e oggi riunisce i Comuni, le Camere di Commercio, i Gal (Gruppi di azione locale) – ai sensi della normativa europea – e i Parchi siti in territori in cui si producono oli che documentino adeguata tradizione olivicola connessa a valori di carattere ambientale, storico, culturale e/o rientranti in una Denominazione di origine. Il sodalizio ha tra i suoi compiti principali quello di divulgare la cultura dell’olivo e dell’olio di oliva di qualità; tutelare e promuovere l’ambiente e il paesaggio olivicolo; diffondere la storia dell’olivicoltura; garantire il consumatore attraverso la valorizzazione delle denominazioni di origine, l’organizzare eventi, l’attuazione di strategie di comunicazione e di marketing mirate alla conoscenza del grande patrimonio olivicolo italiano.

In questo quadro, il Comune di Sciacca ha quindi invitato i proprietari di terreni con ulivi secolari a fornire tutte le informazioni utili – utilizzando l’apposito modulo dell’Avviso pubblicato sul sito web istituzionale dell’Ente – allegando una foto e indicando il luogo dove si trova l’albero ed eventuali notizie di cui si è in possesso (età, aneddoti e altro ancora).

“Le informazioni raccolte – ha sottolineato ancora l’assessore Dimino – saranno utilizzate per avviare uno studio in collaborazione con l’Università degli Studi di Palermo, al fine di approfondire le caratteristiche, la storia, la salute di questi monumenti della natura carichi di memoria”.

L’avviso pubblico illustrato e curato dall’assessore comunale Francesco Dimino si conclude con una richiesta di collaborazione ai proprietari di terreni con ulivi secolari e l’invito a trasmettere le informazioni richieste al Comune di Sciacca entro il 9 ottobre 2023 all’indirizzo email protocollo@comunedisciacca.telecompost.it.