Sciacca scommette tutto sul turismo e sulla pesca

Via libera da parte della Regione a finanziamenti per valorizzare due comparti essenziali per l’economia locale. Per il porto 250 mila euro destinati a una serie di importanti interventi

SCIACCA (AG) – Il Comune ha ottenuto dalla Regione alcuni importanti finanziamenti che serviranno a sostenere due settori fondamentali per l’economia locale: da un lato il turismo e dall’altro la pesca.

“Abbiamo ottenuto – ha sottolineato il sindaco Fabio Termine – due importantissimi finanziamenti dalla Regione Siciliana per sviluppare due manifestazioni che si svolgeranno a giugno e a settembre. Perseguendo gli obiettivi di valorizzazione delle ricchezze del territorio e di programmazione turistica per tutti i mesi della bella stagione, siamo riusciti a ottenere circa 80.000 euro totali: 35.000 euro per Ducizza, il primo festival dedicato alle bontà saccensi e ai dolci tipici siciliani che si svolgerà dal 22 al 25 giugno 2023; 45.000 euro per Sciacca Ceramiche d’autore, evento che si svolgerà il 23 e il 24 settembre lungo l’anello del centro antico di Sciacca”.

Si tratta, come sottolineato dal primo cittadino saccense, di “un doppio traguardo ottenuto con un grande lavoro di squadra che ha visto impegnati in prima linea gli assessori Francesco Dimino e Agnese Sinagra e il dirigente del Comune Nando Rapisarda”.

Ma, come accennato, importanti novità sono state annunciate anche sul fronte della pesca e in particolare sul potenziamento con 250 mila euro dell’area portuale. “L’assessorato regionale alla Pesca – ha spiegato il primo cittadino saccense – ha inserito nella graduatoria delle istanze ammissibili a finanziamento il progetto presentato dal Comune di Sciacca. Questo finanziamento permetterà la manutenzione straordinaria delle colonnine del porto al servizio dei pescherecci, per attivare finalmente la fornitura di energia elettrica e di acqua alle imbarcazioni, interventi straordinari per il mercato del pescatore e l’acquisto di arredo urbano per abbellire ancora di più l’area portuale”.

“Tanti interventi – ha concluso il sindaco Termine – a favore di un comparto produttivo di fondamentale importanza per l’economia della città, che arriveranno grazie a uno straordinario lavoro guidato dall’assessore Francesco Dimino”.