Sciacca, sollecitazioni sul piano per la campagna irrigua

Vengono dall’assessore all’Agricoltura del Comune di Sciacca, Dimino, e sono dirette al Consorzio di bonifica Ag 3. Negli scorsi giorni anche un sopralluogo sul lago Arancio, perno per la produzione locale

SCIACCA – Qual è la disponibilità di acqua per uso irriguo destinata alle campagne? È quanto chiede l’assessore all’Agricoltura del Comune di Sciacca Francesco Dimino in una lettera inviata al Consorzio di bonifica Agrigento 3 per consentire agli agricoltori di avviare una programmazione delle colture per i prossimi mesi.

Indirizzata al commissario straordinario Baldo Giarraputo e al dirigente dell’Area agraria Antonino Biondolillo, la nota dell’assessore Francesco Dimino è stata redatta con l’intento di “sollecitare una programmazione della campagna irrigua per l’anno in corso” ma affronta le questioni cruciali legate alla gestione delle risorse idriche nel nostro territorio.

Occorre conoscere con certezza la disponibilità di acqua

“Si sottolinea – dice l’assessore all’Agricoltura del Comune di Sciacca – l’importanza fondamentale per le imprese agricole di conoscere con certezza la disponibilità di acqua per avviare una programmazione delle colture.

L’acqua rappresenta infatti una risorsa vitale per consentire ai nostri agricoltori di continuare a guadagnare lavorando la terra e mantenere viva l’attività agricola nel nostro territorio”.

L’assessore Francesco Dimino chiede, in particolare, “una chiara definizione dei tempi, delle modalità e delle quantità di acqua disponibile per l’irrigazione dei terreni agricoli, nonché una specificazione delle colture che ne beneficeranno. Inoltre, auspica l’organizzazione di un incontro chiarificatore e programmatico con i vertici del Consorzio di bonifica, al quale saranno invitati anche gli amministratori dei Comuni che utilizzano l’acqua del lago Arancio, al fine di discutere approfonditamente sulle questioni legate alla gestione delle risorse idriche e alla programmazione della campagna irrigua”.

Negli scorsi giorni, l’assessore Francesco Dimino si è recato personalmente nel lago Arancio per un sopralluogo. Durante la visita, ha constatato una discreta capienza dell’invaso.

“Si auspica – dice – che questa riserva d’acqua possa essere razionata ed utilizzata in modo ottimale per soddisfare le esigenze del settore agricolo del nostro territorio”.

Conclude poi l’assessore Dimino: ”L’attenzione costante sul lago Arancio è fondamentale per la nostra agricoltura, in attesa che gli investimenti promessi dalla Regione siciliana, come il dragaggio del lago e la manutenzione straordinaria delle reti e della diga, possano essere programmati e attuati. Restiamo fiduciosi che il Consorzio di Bonifica Agrigento 3 darà pronta e adeguata risposta alle richieste avanzate, contribuendo così a garantire una gestione equa e sostenibile delle risorse idriche del nostro comprensorio”.