Scicli: violate norme di pubblica sicurezza, locale chiuso per 7 giorni

Sospesa la licenza per 7 giorni al titolare di un locale della fascia costiera di Scicli che non ha rispettato le norme di pubblica sicurezza.

Il questore di Ragusa Vincenzo Trombadore ha sospeso la licenza per sette giorni al titolare di un locale della fascia costiera di Scicli, per non avere rispettato le norme di pubblica sicurezza.

Il provvedimento è scaturito da un controllo effettuato nelle scorse settimane da un dispositivo interforze predisposto dallo stesso questore, con la condivisione dei comandanti provinciali dei carabinieri e della guardia di finanza, con lo scopo di prevenire il fenomeno della cosiddetta “mala movida”.

Evento senza rispetto delle normative

Gli operatori hanno accertato che durante una serata organizzata presso il locale non erano state rispettate alcune delle prescrizioni contenute nella licenza rilasciata dal questore. In particolare era stata adibita a sala da ballo un’area del locale diversa da quella autorizzata e collaudata dai tecnici. Inoltre non era stato rispettato il limite dell’orario consentito e non erano presenti idonei sistemi contapersone nei varchi di accesso. A dare esecuzione del provvedimento di sospensione della licenza sono stati gli agenti del commissariato di Modica, che hanno anche contestato al titolare del locale le sanzioni amministrative previste dalla legge.