Scintille Fedez-La Russa, cantante va via mentre parla: “Non era invitato”, “Piccolo uomo”

Polemica tra il cantante Fedez e l'assessore regionale Romano La Russa, fratello di Ignazio: "Da lui mancanza di rispetto".

Scintille in piazza Duomo a Milano tra il rapper Fedez e l’assessore regionale alla Protezione civile, il siciliano Romano La Russa (Fratello del presidente del Senato Ignazio) in occasione di un evento per sensibilizzare sul tema della donazione di sangue. Il cantante non avrebbe infatti gradito la presenza di La Russa, il quale non sarebbe stato invitato alla giornata. “L’evento era stato organizzato dal Comune”, ha sottolineato Fedez.

“Non mi interessa degli omuncoli”

“Io non conosco Fedez, non so neanche chi sia. Sono stato invitato dai donatori del sangue e sono felice e orgoglioso di essere qui a contribuire a quella che è una promozione, perché quanti più giovani, in futuro, si possano avvicinare al mondo eroico dei volontari. Degli altri non mi può interessare minimamente, soprattutto quando si tratta di omuncoli”, ha risposto La Russa.

“È meritevole quello che ha fatto, ringrazio in qualche modo anche lui, ma un minimo di rispetto per i presidenti delle varie associazioni sarebbe stata cosa gradita. Mentre loro parlavano, ha pensato bene di andare a fare foto con i propri fan, che è legittimo”, continua La Russa.

“Atto di maleducazione”

Fedez si sarebbe allontanato proprio nel momento in cui l’assessore stava prendendo la parola: “Non l’ho neanche visto, se ha detto ‘non è un caso’ conferma il fatto che è un piccolo uomo. Ma secondo voi io mi devo arrabbiare perché Fedez va via mentre parla un rappresentante di Regione Lombardia? Era scontato, era ovvio. Lui pensa di aver fatto un atto eroico. È stato un atto di maleducazione nei confronti dei presidenti di tutte le associazioni che hanno parlato insieme a me”, ha sottolineato ancora La Russa.