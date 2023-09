Sciopero nazionale aereo dell’8 settembre, i voli per la Sicilia: chi parte e chi resta a terra

L'Enac ha annunciato uno sciopero aereo per venerdì 8 settembre. Ecco l'elenco dei voli garantiti da e per la Sicilia.

L’Ente nazionale per l’aviazione civile (Enac) ha annunciato uno sciopero dei voli per l’intera giornata di venerdì 8 settembre 2023. A incrociare le braccia saranno i lavoratori delle imprese dei servizi aeroportuali di handling, quelli del comparto aereo, aeroportuale e indotto aeroporti, olltre al personale dipendente delle aziende del trasporto aereo.

Sciopero nazionale aereo 8 settembre, le fasce garantite

Come capitato già altre volte in passato, potrebbero esserci dei disagi per diversi passeggeri che hanno prenotato un volo nell’arco delle 24 ore in cui avrà luogo lo sciopero, a causa di ritardi e cancellazioni.

Ciononostante, anche per la giornata di venerdì 8 settembre l’Enac ha garantito un numero di voli in determinate fasce orarie. Verranno mantenuti, infatti, i voli programmati per le fasce orarie di tutela, dalle ore 7 alle 10 e dalle ore 18 alle 21.

Sciopero nazionale aereo 8 settembre, i voli in Sicilia

Per quanto concerne i collegamenti da e per la Sicilia, riportiamo di seguito l’elenco completo dei voli con unica frequenza giornaliera con esclusione del traffico continentale: